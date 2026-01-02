Es sollen mehrere Millionen Euro fließen! Begehrtes Supertalent aus Österreich wechselt wohl zum FC Liverpool

Für Ndukwe, der bislang lediglich für Austrias Nachwuchsteam Young Violets in der zweiten Liga Österreichs zum Einsatz gekommen ist, sollen demnach mehrere Millionen Euro fließen. Bei der U17-Weltmeisterschaft hatte der Innenverteidiger entscheidenden Anteil am Einzug ins Finale, das die ÖFB-Youngster knapp mit 0:1 gegen Portugal verloren.

Bereits im Frühjahr hatte der 1,98-Meter-Hüne angeblich das Interesse von europäischen Topklubs geweckt, unter anderem soll der Chefscout von Inter Mailand ein Spiel von ihm vor Ort angeschaut haben. Allerdings entschied sich Ndukwe bewusst gegen einen Wechsel und verlängerte bis 2028 bei der Austria. Nach der Junioren-WM seien dem Bericht zufolge weitere hochkarätige Vereine auf ihn aufmerksam geworden, erneut aus Italien und auch aus Deutschland. Der amtierende englische Meister scheint ihm nun aber das beste Gesamtpaket geboten zu haben.