Wie die österreichische Tageszeitung Kurier berichtet, haben sich die Reds mit Austria Wien bereits auf die Transfermodalitäten geeinigt.
Es sollen mehrere Millionen Euro fließen! Begehrtes Supertalent aus Österreich wechselt wohl zum FC Liverpool
Ndukwe überzeugte bei der U17-WM für Österreich
Für Ndukwe, der bislang lediglich für Austrias Nachwuchsteam Young Violets in der zweiten Liga Österreichs zum Einsatz gekommen ist, sollen demnach mehrere Millionen Euro fließen. Bei der U17-Weltmeisterschaft hatte der Innenverteidiger entscheidenden Anteil am Einzug ins Finale, das die ÖFB-Youngster knapp mit 0:1 gegen Portugal verloren.
Bereits im Frühjahr hatte der 1,98-Meter-Hüne angeblich das Interesse von europäischen Topklubs geweckt, unter anderem soll der Chefscout von Inter Mailand ein Spiel von ihm vor Ort angeschaut haben. Allerdings entschied sich Ndukwe bewusst gegen einen Wechsel und verlängerte bis 2028 bei der Austria. Nach der Junioren-WM seien dem Bericht zufolge weitere hochkarätige Vereine auf ihn aufmerksam geworden, erneut aus Italien und auch aus Deutschland. Der amtierende englische Meister scheint ihm nun aber das beste Gesamtpaket geboten zu haben.
Baut der FC Liverpool seine Abwehr um?
Der Wechsel an die Anfield Road soll nach seinem 18. Geburtstag (3. März) im Sommer erfolgen. Bei den Profis in Wien winke ihm bis dahin Spielpraxis auf höherem Niveau. Voraussichtlich ist Ndukwe in Liverpool aber vorerst für den Nachwuchs eingeplant.
Die Reds planen dem Vernehmen nach spätestens im Sommer Verstärkungen für die Defensive. Während der Vertrag von Ibrahima Konate ausläuft, soll Marc Guehi mit einem Jahr Verspätung ablösefrei von Crystal Palace nach Liverpool wechseln. Vor der aktuellen Spielzeit war ein Transfer auf der Zielgeraden geplatzt, da die Eagles keinen adäquaten Ersatz gefunden hatten. Nun gibt es allerdings gewaltige Konkurrenz vom FC Bayern München und Real Madrid.
Darüber hinaus stehen Trainer Arne Slot aktuell Kapitän Virgil van Dijk (Vertrag bis 2027), Joe Gomez (2027) und der aktuell schwer verletzte Sommer-Neuzugang Giovanni Leoni (Kruezbandriss, 2031) zur Verfügung.
