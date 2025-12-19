Manuel Neuer hatte zuletzt die Nachfragen zu einer möglichen Vertragsverlängerung beim FC Bayern München geschickt umdribbelt, kann sich eine weitere Periode beim Rekordmeister aber angeblich vorstellen. Jetzt scheint die Sache jedoch nicht mehr ganz so eindeutig.
"Es schien ein Selbstläufer zu sein": Kommt es beim FC Bayern im Vertragspoker um Manuel Neuer zu einer ungeahnten Wende?
Im Bild-Podcast "Bayern Insider" heißt es wörtlich bezüglich eines Verbleibs des Keepers: "Bis jetzt schien es ein Selbstläufer zu sein. Tatsächlich ist die Lage unentschieden." So soll man intern in München mittlerweile davon ausgehen, dass eine neue Unterschrift von Neuer kein Automatismus mehr ist.
Der 39-Jährige werde sich Zeit nehmen und überlege vielmehr intensiv, ob er seine Karriere beenden möchte. Weiter heißt es: "Nach unserem Kenntnisstand ist es komplett 50/50, ob Manuel Neuer verlängert oder nicht. Er weiß es nicht. Er überlegt abzutreten mit großen Titeln, im besten Fall bei den Bayern."
Eine Entscheidung darüber, ob Neuer noch einmal ein weiteres Jahr dran hängt oder nicht, soll im Frühjahr gefallen sein.
- Getty Images Sport
Neuers Knochen: "Es gibt gute und bessere Tage"
Im Oktober sagte der Bayern-Kapitän nach dem 4:0 (3:0) in der Champions League gegen Club Brügge, man möge bitte seine "Knochen fragen", wie es mit ihm weitergehe und fügte an: "Es gibt gute und bessere Tage."
Damals hieß es, dass es eine erste Kontaktaufnahme zwischen der Klubführung und der Neuer-Seite bereits gegeben habe und weitere Schritte für die Winterpause erwartet seien. Die Süddeutsche Zeitung hatte zudem berichtet, dass sich der Verein eine weitere Vertragsverlängerung mit Neuer vorstellen könne.
Demnach sollen die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters einer Fortsetzung der Zusammenarbeit äußerst positiv gegenüberstehen. Sollte Neuer den Wunsch haben, noch eine weitere Saison in München dranzuhängen, würden ihm keine Steine in den Weg gelegt werden.
Dem Bericht zufolge sei man vor allem mit dem körperlichen Zustand Neuers zufrieden, der durch die wegfallenden Einsätze in der Nationalmannschaft und längere Pausen widerstandsfähiger gegenüber Verletzungen geworden sei.
Neuer fehlt aktuell verletzt
Neuer steht seit Sommer 2011 beim FC Bayern unter Vertrag. Für die Münchner absolvierte er in den 14 Jahren wettbewerbsübergreifend 581 Pflichtspiele. "Vorerst" fällt er allerdings verletzt aus. Wie der Klub am Montag bekannt gab, zog sich der Torwart beim 2:2 (1:1) gegen den FSV Mainz 05 einen Muskelfaserriss an der rechten Oberschenkelrückseite zu. Über die genaue Ausfalldauer machte der Verein keine Angaben.
Für die Zeit nach Neuer haben die Bayern ohnehin vorgesorgt. Jonas Urbig (22) steht als möglicher Erbe bereit, außerdem haben die Münchner die aktuell verliehenen Alexander Nübel (29/VfB Stuttgart) und Daniel Peretz (25/Hamburger SV) unter Vertrag.
