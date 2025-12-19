"Es schien ein Selbstläufer zu sein": Kommt es beim FC Bayern im Vertragspoker um Manuel Neuer zu einer ungeahnten Wende?

Im Bild-Podcast "Bayern Insider" heißt es wörtlich bezüglich eines Verbleibs des Keepers: "Bis jetzt schien es ein Selbstläufer zu sein. Tatsächlich ist die Lage unentschieden." So soll man intern in München mittlerweile davon ausgehen, dass eine neue Unterschrift von Neuer kein Automatismus mehr ist.

Der 39-Jährige werde sich Zeit nehmen und überlege vielmehr intensiv, ob er seine Karriere beenden möchte. Weiter heißt es: "Nach unserem Kenntnisstand ist es komplett 50/50, ob Manuel Neuer verlängert oder nicht. Er weiß es nicht. Er überlegt abzutreten mit großen Titeln, im besten Fall bei den Bayern."

Eine Entscheidung darüber, ob Neuer noch einmal ein weiteres Jahr dran hängt oder nicht, soll im Frühjahr gefallen sein.