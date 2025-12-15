Er wird dem FC Bayern München wohl länger fehlen! Manuel Neuer erleidet eine ihm bekannte Verletzung

Im abschließenden Spiel des Jahres am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim 1. FC Heidenheim dürfte erneut Jonas Urbig für Neuer im Tor stehen, der Ersatzkeeper kommt in dieser Saison bislang auf vier Einsätze.

Das neue Jahr beginnt für die Bayern am 6. Januar mit einem Testspiel bei RB Salzburg, in der Bundesliga sind die Münchner am 11. Januar gegen den VfL Wolfsburg wieder im Einsatz.