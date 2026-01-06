"Es macht Sinn, sich zu verändern": Max Eberl signalisiert Abschied von Transferflop des FC Bayern München

Zu konkreten Anfragen bezüglich Boey sagte Eberl in der Mixed Zone: "Wenn Hiroki (Ito, Anm. d. Red) und Phonzie (Alphonso Davies, Anm. d. Red.) wieder da sind, dann haben wir Außenverteidiger en masse und von sehr hoher Qualität. Und dann kann es für den einen oder anderen Spieler echt schwer werden. Dann macht es auch Sinn, wenn man sich Gedanken macht, vielleicht sich zu verändern."

Boey war 2024 für 30 Millionen Euro von Galatasaray an die Isar gewechselt, konnte sich seitdem jedoch weder unter Thomas Tuchel noch unter Vincent Kompany durchsetzen. Der Franzose absolvierte in 37 Partien, in denen ihm ein Tor und fünf Vorlagen gelangen, nur 1655 Minuten und gilt deshalb schon seit geraumer Zeit als möglicher Wechselkandidat.

Zu Saisonbeginn stand Boey in den ersten neun Bundesliga-Spielen zwar jedes Mal auf dem Platz und durfte dabei sogar mehrfach von Beginn an ran. Inzwischen spielt er jedoch wieder keine Rolle mehr: Sein bislang letztes Spiel absolvierte er Anfang November, danach saß er zunächst dreimal über die vollen 90 Minuten auf der Bank, ehe er gar nicht mehr für den Kader nominiert wurde. Offiziell fehlt er krankheitsbedingt.