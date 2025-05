Es könnte sogar noch trauriger werden! Viele schöne Aussichten beim FC Bayern München - aber auch eine "Gefahr"

Nach dem De-facto-Titelgewinn herrscht beim FC Bayern eine diffuse Gefühlslage. Die traurige Party bietet schöne Aussichten - und eine "Gefahr".

Generell ist es eigentlich immer besser, wenn man Gläser halbvoll sieht und nicht halbleer. Spricht schließlich für eine positive Grundeinstellung. Bei Partys gilt jedoch das exakte Gegenteil! Da stehen leere Gläser für Freude, Jubel, ausgelassene Stimmung - und beim Fußball gerne für Titel.

Bekommt ein siegreicher Bajuware nach einem neuerlichen Titelgewinn ein riesiges Weißbierglas ausgehändigt, dann leert er es für gewöhnlich dem nächstbesten Kollegen über den Kopf. Oder notfalls sich selbst in den Schlund. Besser halbleer als halbvoll, am besten ganz leer.

Insofern entbehrte es nicht einer gewissen Komik, dass Sportvorstand Max Eberl nach diesem 3:3 gegen RB Leipzig sagte: "Wir sehen das Glas halbvoll." Gemeint war das natürlich positiv. Auf der Meta-Ebene unterstrich diese Aussage aber wunderbar die diffuse Gefühlslage, in der sich der FC Bayern an diesem Samstagabend befand. War das Remis ein Erfolg oder nicht? Sind die Münchner jetzt Meister oder nicht?

"No title yet", twitterte der FC Bayern. Thomas Müller, um den sich aufgrund seines bevorstehenden Abschieds bei den Münchnern aktuell alles dreht, fühlte sich dagegen schon "ganz als Meister". Joshua Kimmich sagte: "Ja, wir sind deutscher Meister, wenn wir ehrlich sind." Eberl erklärte dagegen nur: "Das Spiel ist ein weiterer Schritt in Richtung Meisterschaft."