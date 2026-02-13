"Es kam jedoch nicht zum Abschluss": Barcelonas Sportdirektor bestätigt Gespräche mit Star des FC Bayern

Bevor Jonathan Tah im Sommer 2025 von Bayer Leverkusen zum FC Bayern München gewechselt ist, hatten auch andere Topklubs ihre Fühler nach dem Innenverteidiger ausgestreckt. Einer davon war der FC Barcelona, wie Sportdirektor Deco nun der spanischen Sportzeitung Sport bestätigte: "Wir waren in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit Jonathan Tah - am Ende kam es jedoch nicht zum Abschluss."
Auch Manchester United galt als an Tah interessiert
Die Katalanen galten lange als Favorit im Rennen um Tah, der nach dem Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal mit Leverkusen seinen Abschied von der Werkself beschlossen hatte. Letztlich machten jedoch die finanziellen Probleme Barcelonas einen Wechsel unmöglich. Auch Manchester United soll Interesse gezeigt haben.
Stattdessen schloss sich der Nationalspieler schließlich ablösefrei dem FC Bayern an. Um ihn vorzeitig für die FIFA Klub-WM 2025 einsetzen zu können, zahlten die Münchner allerdings eine Summe im niedrigen Millionenbereich.
Jonathan Tah mit Vertrag bis 2029 beim FC Bayern
Seitdem absolvierte Tah 36 über weite Strecken sehr überzeugende Pflichtspiele für den Rekordmeister und bildet gemeinsam mit Dayot Upamecano die klare Stamm-Innenverteidigung. Dabei steuerte er drei Tore und drei Vorlagen bei. Mit dem Gewinn des Supercups sicherte sich der 30-Jährige bereits seinen ersten Titel mit den Bayern. Sein Vertrag in München läuft bis 2029.
Die Vereine von Jonathan Tah:
- 2009 - 2014: Hamburger SV
- 2014 - 2015: Fortuna Düsseldorf (Leihe)
- 2015 - 2025: Bayer Leverkusen
- seit 2025: FC Bayern München