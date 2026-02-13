"Es kam jedoch nicht zum Abschluss": Barcelonas Sportdirektor bestätigt Gespräche mit Star des FC Bayern

Die Katalanen galten lange als Favorit im Rennen um Tah, der nach dem Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal mit Leverkusen seinen Abschied von der Werkself beschlossen hatte. Letztlich machten jedoch die finanziellen Probleme Barcelonas einen Wechsel unmöglich. Auch Manchester United soll Interesse gezeigt haben.

Stattdessen schloss sich der Nationalspieler schließlich ablösefrei dem FC Bayern an. Um ihn vorzeitig für die FIFA Klub-WM 2025 einsetzen zu können, zahlten die Münchner allerdings eine Summe im niedrigen Millionenbereich.