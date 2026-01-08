"Es ist wirklich verschwendetes Geld, wenn man ihn kauft": Englische Stürmer-Legende rät Top-Klubs von Transfer von Bayerns Harry Kane ab

Auf die Frage, was die unmittelbare Zukunft für Kane bereithalten sollte, antwortete der ehemalige Stürmer von Real Madrid gegenüber GOAL: "Die Sache ist die: Man kann in seiner Karriere und in seinem Leben noch so gut durchdachte Pläne haben - es kommt darauf an, wer einen braucht, wer einen will, es muss einfach der perfekte Zeitpunkt sein."

Owen führte aus: "Wenn man Harry Kane vor acht Jahren gefragt hätte: 'Glaubst du, dass du einmal bei Bayern München landen wirst?', hätte er wahrscheinlich nein gesagt. Vielleicht bei Manchester United, vielleicht bei Manchester City, vielleicht sogar bei Real Madrid oder Barcelona, aber ich glaube nicht, dass Bayern München zu den sechs Top-Teams gehört hätte, bei denen er sich vorstellen konnte, zu spielen."

Der 46-Jährige weiter: "Allerdings hatte Manchester United zu dieser Zeit wirklich zu kämpfen. Möchten Sie zu einem Verein gehen, der so aussieht, als würde er nicht viel gewinnen? Ich weiß auch nicht, ob sie das Geld dafür hatten. Manchester City hatte gerade Haaland gekauft. Mbappe unterschrieb bei Real Madrid zu einem Zeitpunkt, als er hätte gehen können. Lewandowski bei Barcelona. Es muss alles perfekt zusammenpassen."