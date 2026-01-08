Der FC Bayern München will unbedingt vorzeitig mit Harry Kane verlängern. Beim FCB laufen angeblich schon Planungen, Kanes aktuell bis 2027 laufendes Arbeitspapier vorzeitig auszuweiten. Auch der 32-jährige Engländer steht einer Verlängerung grundsätzlich offen gegenüber. Nun hat sich der langjähriger englische Nationalstürmer Michael Owen zur Personalie Kane geäußert.
"Es ist wirklich verschwendetes Geld, wenn man ihn kauft": Englische Stürmer-Legende rät Top-Klubs von Transfer von Bayerns Harry Kane ab
Auf die Frage, was die unmittelbare Zukunft für Kane bereithalten sollte, antwortete der ehemalige Stürmer von Real Madrid gegenüber GOAL: "Die Sache ist die: Man kann in seiner Karriere und in seinem Leben noch so gut durchdachte Pläne haben - es kommt darauf an, wer einen braucht, wer einen will, es muss einfach der perfekte Zeitpunkt sein."
Owen führte aus: "Wenn man Harry Kane vor acht Jahren gefragt hätte: 'Glaubst du, dass du einmal bei Bayern München landen wirst?', hätte er wahrscheinlich nein gesagt. Vielleicht bei Manchester United, vielleicht bei Manchester City, vielleicht sogar bei Real Madrid oder Barcelona, aber ich glaube nicht, dass Bayern München zu den sechs Top-Teams gehört hätte, bei denen er sich vorstellen konnte, zu spielen."
Der 46-Jährige weiter: "Allerdings hatte Manchester United zu dieser Zeit wirklich zu kämpfen. Möchten Sie zu einem Verein gehen, der so aussieht, als würde er nicht viel gewinnen? Ich weiß auch nicht, ob sie das Geld dafür hatten. Manchester City hatte gerade Haaland gekauft. Mbappe unterschrieb bei Real Madrid zu einem Zeitpunkt, als er hätte gehen können. Lewandowski bei Barcelona. Es muss alles perfekt zusammenpassen."
Owen deutlich: "Es ist wirklich verschwendetes Geld"
Owen, der in seiner Karriere bei Liverpool, Newcastle, Manchester United und Stoke insgesamt 150 Premier-League-Tore erzielt hat, rät diesen Top-Teams sogar ab, sich nun noch um Kane zu bemühen: "Das Problem mit Harry Kane ist, dass er zwar immer noch ein unglaublicher Spieler ist, aber es ist wirklich verschwendetes Geld, wenn man Harry Kane kauft. Man kauft ihn für das Hier und Jetzt, aber wie viele Jahre bekommt man dafür? Ein, zwei, drei, vier? Ich weiß es nicht. Er zeigt offensichtlich keine Anzeichen von Alterung. Wer weiß."
Owen ist zudem der Überzeugung, dass Kane damals die Tottenham Hotspur verließ, um seinen Fluch der Titellosigkeit zu brechen: "Er ist gegangen, hat eine Meisterschaft gewonnen, eine Menge Tore geschossen und viele Rekorde gebrochen. Aber ich glaube, das hätte in der Premier League viel mehr Gewicht gehabt - er wäre jetzt ganz nah an Alan Shearers Rekord dran. Das Lustige ist, dass die Hälfte der englischen Fans bei der EM 2024 sagte, er solle auf die Bank gesetzt werden und sehe alt aus. Jetzt denken wir wieder, dass wir am Ende sind, wenn er sich verletzt."
Kanes Zukunft: Weiterer Transfer oder neuer Vertrag?
Anfang November berichtete die spanische Zeitung Sport, dass sich Kane angeblich einen Wechsel zum FC Barcelona vorstellen kann. Demnach reize den Angreifer des deutschen Rekordmeisters ein Engagement bei den Katalanen, weshalb er mit dem Gedanken spiele, München zu verlassen und sich im kommenden Sommer Barca anzuschließen.
Dem Vernehmen nach besitzt Kane nach dieser Saison eine festgeschriebene Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro, allerdings müsste er diese Option bereits im Winter ziehen. Laut der Sport habe sein Management zuletzt Kontakte zu mehreren Klubs aus dem europäischen Ausland sowie nach Saudi-Arabien geknüpft.
Bei Barcelona herrscht angesichts der unklaren Situation um die Zukunft von Lewandowski Bedarf auf der Position des Neuners. Medienberichten zufolge will Barca mit seinem polnischen Knipser nicht verlängern und ist daher auf der Suche nach Alternativen.
Harry Kane beim FC Bayern München ein Torgarant
Kane ist seit seiner Ankunft 2023, als Bayern 95 Millionen Euro Ablöse an Tottenham Hotspur überwies, ein absoluter Torgarant für den deutschen Rekordmeister. In 121 Pflichtspielen für den FCB traf er bereits 115-mal. Nach wettbewerbsübergreifend 25 Spielen in 2025/26 stehen für Kane schon sagenhafte 30 Tore zu Buche.
Die Leistungsdaten von Harry Kane beim FC Bayern München
- Spiele: 121
- Tore: 115
- Assists: 29