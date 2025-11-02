Hiobsbotschaft für den FC Bayern München! Harry Kane zieht angeblich Wechsel zu Topklub in Erwägung

Demnach reize den Angreifer des deutschen Rekordmeisters ein Engagement bei den Katalanen, weshalb er mit dem Gedanken spiele, München zu verlassen und sich im kommenden Sommer Barca anzuschließen.

Dem Vernehmen nach besitzt Kane nach dieser Saison eine festgeschriebene Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro, allerdings müsste der 32-Jährige diese Option bereits im Winter ziehen. Laut der Sport habe sein Management in den vergangenen Wochen Kontakte zu mehreren Klubs aus dem europäischen Ausland sowie nach Saudi-Arabien geknüpft.