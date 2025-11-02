Harry Kane kann sich angeblich einen Wechsel vom FC Bayern München zum FC Barcelona vorstellen. Das berichtet die spanische Zeitung Sport.
Hiobsbotschaft für den FC Bayern München! Harry Kane zieht angeblich Wechsel zu Topklub in Erwägung
WAS IST PASSIERT?
Demnach reize den Angreifer des deutschen Rekordmeisters ein Engagement bei den Katalanen, weshalb er mit dem Gedanken spiele, München zu verlassen und sich im kommenden Sommer Barca anzuschließen.
Dem Vernehmen nach besitzt Kane nach dieser Saison eine festgeschriebene Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro, allerdings müsste der 32-Jährige diese Option bereits im Winter ziehen. Laut der Sport habe sein Management in den vergangenen Wochen Kontakte zu mehreren Klubs aus dem europäischen Ausland sowie nach Saudi-Arabien geknüpft.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Beim FC Barcelona herrscht angesichts der unklaren Situation um die Zukunft von Robert Lewandowski Bedarf auf der Position des Neuners. Medienberichten zufolge will Barca mit seinem polnischen Knipser nicht verlängern und ist daher auf der Suche nach Alternativen.
Als Favoriten wurden zuletzt Julian Alvarez von Atletico Madrid, Dusan Vlahovic von Juventus Turin, Joaquin Panichelli von Racing Straßburg und Karl Etta Eyong vom FC Villarreal gehandelt.
Dabei müssen die finanziell schwer angeschlagenen Katalanen allerdings nach wie vor aufs Geld achten. Bei der Verpflichtung eines Großkalibers a la Kane müsste Barca bei der Finanzierung wohl kreativ werden - allen voran hinsichtlich der strengen Gehaltsregeln in der spanischen LaLiga.
WUSSTEST DU?
Der FC Bayern möchte auf der Gegenseite einen vorzeitigen Abgang Kanes unbedingt verhindern. Bei den Münchnern laufen angeblich schon Planungen, Kanes aktuell bis 2027 laufendes Arbeitspapier vorzeitig auszuweiten, und auch der 32-jährige Engländer steht einer Verlängerung grundsätzlich offen gegenüber.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Kane ist seit seiner Ankunft 2023, als Bayern 95 Millionen Euro Ablöse an Tottenham Hotspur überwies, ein absoluter Torgarant für den deutschen Rekordmeister. In 111 Pflichtspielen für den FCB traf er bereits 107-mal, der Start in die laufende Saison war absolut herausragend. Nach wettbewerbsübergreifend 15 Spielen in 2025/26 stehen für Kane schon sagenhafte 22 Tore zu Buche.