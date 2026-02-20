"Es ist mein Traum, dass es noch Raum für eine Entschuldigung gibt": Bayern-Trainer Vincent Kompany gibt bewegendes Statement zum Rassismus-Eklat um Vinicius Junior ab - und kritisiert Jose Mourinho scharf

Was nach Abpfiff passierte, war für Kompany derweil "noch schlimmer", betonte er. Der Belgier nahm dabei Bezug auf Aussagen, die Benficas Trainer Jose Mourinho getätigt hatte. Der Portugiese gab Vinicius eine Mitschuld dafür, dass er immer wieder Opfer rassistischer Beleidigungen wird, da er zu sehr provoziere. "Irgendetwas stimmt nicht, denn es passiert in jedem Stadion. In einem Stadion, in dem Vinicius spielt, passiert immer etwas", so Mourinho. Explizit auf den Vorfall von Dienstag bezogen nannte er Vinicius' aufreizenden Jubel als Hauptgrund für die Reaktionen und wurde deshalb unter anderem vom ehemaligen Weltklasse-Spieler Clarence Seedorf bereits dafür kritisiert, Rassismus zu rechtfertigen.

Kompany schlug in die gleiche Kerbe und attackierte Mourinho mit deutlichen Worten: "Eine Führungsperson wie Jose Mourinho benutzt Vinicius‘ Art des Jubelns, um dessen Charakter zu attackieren. Um zu diskreditieren, was Vinicius in diesem Moment macht. Für mich ist das ein großer Fehler, was Führungsqualität angeht. Und das ist etwas, das wir nicht akzeptieren sollten, da bin ich ganz klar", sagte der 39-Jährige.

Insbesondere störte ihn auch, dass Mourinho Benfica-Legende Eusebio, der von 1960 bis 1975 für den Verein spielte, in seine Rechtfertigungen einbezog. "Als er über Rassismus diskutierte, habe ich ihm gesagt, dass die größte Persönlichkeit in der Geschichte dieses Vereins (Eusebio, d. Red.) schwarz war", hatte Mourinho über ein Wortgefecht mit Vinicius verraten. Kompany meinte dazu an The Special One gerichtet: "Weiß er, was dunkelhäutige Spieler in den 1960er Jahren durchmachen mussten? War er bei jedem Auswärtsspiel von Eusebio dabei? Weil mein Vater ebenfalls ein dunkelhäutiger Mann aus den 1960er Jahren ist, weiß ich, dass es zu jener Zeit wahrscheinlich ihre einzige Option war, ruhig zu sein. Nichts zu sagen, drüber zu stehen und zehnmal besser zu sein als andere, um ein bisschen Anerkennung zu bekommen. Das war wahrscheinlich Eusebios Leben. Seinen Namen heute zu benutzen, um eine Situation zu bewerten, die Vini Jr. erlebt hat ...", zeigte sich Kompany fassungslos über Mourinhos Verhalten, das er zudem als heuchlerisch empfindet.

Um das zu untermauern, erinnerte er an einige der bekanntesten provokanten Jubelszenen des portugiesischen Startrainers. Beispielsweise, als er 2004 im Champions-League-Achtelfinale sein Weiterkommen mit dem FC Porto bei Manchester United aufreizend vor den englischen Anhängern im Old Trafford feierte. Oder, als er auf ähnliche Art und Weise den Triumph im CL-Halbfinale 2010 mit Inter Mailand vor den Fans des FC Barcelona bejubelte. Dennoch betonte Kompany dabei auch: "Wenn in diesen Situationen jemand Mourinho rassistisch attackiert hätte, hätte ich darauf gehofft, dass wir alle sagen: 'Stopp, sein Jubel ist nicht von Bedeutung. Lasst uns hören, was er zu sagen hat. Lasst uns ein paar elementare Dinge verteidigen'."