"Es ist leicht, die Grundlagen zu vergessen": Harry Kane vom FC Bayern München warnt und lobt Lennart Karl zugleich

Karl sei "ein ziemlich ruhiger Junge, was verständlich ist, da er erst 17 ist und sich in dieser Umgebung befindet. Er lernt jeden Tag dazu und genießt es, Teil dieser Mannschaft und dieser Gruppe zu sein. Wir lieben es, ihn in der Mannschaft zu haben, weil er in vielen Spielen dieses Jahres den Unterschied gemacht hat." Der 17-Jährige lerne "definitiv von den erfahrenen Spielern im Team – wie mir, Joshua (Kimmich) und Manuel (Neuer). Er ist ein intelligenter Junge, der gerne beobachtet und sieht, wie die Dinge ablaufen. Da er so jung angefangen hat, ist es für Lenny am wichtigsten zu erkennen, dass es Momente geben wird, in denen es nicht so gut läuft, und dass es Höhepunkte geben wird, wie er sie gerade erlebt, und dass es wichtig ist, sich nicht zu sehr von den Stimmen von außen beeinflussen zu lassen. Er muss einfach weitermachen wie bisher, denn der Grund, warum er jetzt dort ist, wo er ist, ist die Art und Weise, wie er arbeitet und trainiert, und das ist das Wichtigste."

Der Hype um seine Person stelle aber auch eine gewisse Gefahr dar, sagte Kane: "Es ist leicht, die Grundlagen zu vergessen, die einen dorthin gebracht haben, wenn man anfängt, jedes Spiel zu spielen, und der eigene Name viel häufiger als sonst in aller Munde ist. Ich denke, er hat in dieser Hinsicht einen guten Trainer und gute Spieler um sich herum, die dafür sorgen, dass er auf seinem aktuellen Niveau bleibt und weiterhin versucht, sich zu verbessern. Er wird besser werden, wenn er sich körperlich weiterentwickelt, daher geht es aus unserer Sicht nur darum, dass er weiterhin so hart arbeitet wie wir alle, dann wird er sich mit Sicherheit verbessern."