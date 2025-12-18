Harry Kane hat erklärt, warum Lennart Karl für den FC Bayern München in dieser Saison so wichtig ist. Dabei stellte er auch einen Vergleich zu Jamal Musiala an.
"Es ist leicht, die Grundlagen zu vergessen": Harry Kane vom FC Bayern München warnt und lobt Lennart Karl zugleich
Kane vergleicht Karl mit Musiala
"Ich finde, Lenny ist großartig für uns", sagte der englische Weltklasse-Stürmer im Interview mit bundesliga.de und ging anschließend ins Detail: "Man sieht seine Qualitäten, besonders in engen Räumen. Das ist eine große Hilfe für uns, seit er im Team ist, denn wir spielen oft gegen einen tiefen Block oder gegen ein 5-4-1-System, bei dem sich die Mannschaften zurückziehen und es uns schwer machen, durchzukommen. Lenny hilft dabei, diesen Raum zu öffnen, weil er so schnell und so gut am Ball ist und er einen Verteidiger schlagen kann."
"In dieser Hinsicht" würde Karl auch Jamal Musiala "ähneln", betonte Kane. Karl würde wie der monatelang verletzte Zehner "Spiele eröffnen, was ihm die Chance gegeben hat, zu treffen, und anderen Leuten Chancen gegeben hat, zu treffen. Auch ohne Ball hat er eine großartige Arbeitsmoral. So wie wir hier trainieren und so wie der Chef (Vincent Kompany; Anm. d. Red.) ist, glaube ich nicht, dass er ihm etwas anderes durchgehen lassen würde. Das ist großartig für ihn, dass er lernen und versuchen kann, dem Team zu helfen, deshalb ist es toll, ihn bei uns zu haben."
Kane: Karl "ein ziemlich ruhiger Junge"
Karl sei "ein ziemlich ruhiger Junge, was verständlich ist, da er erst 17 ist und sich in dieser Umgebung befindet. Er lernt jeden Tag dazu und genießt es, Teil dieser Mannschaft und dieser Gruppe zu sein. Wir lieben es, ihn in der Mannschaft zu haben, weil er in vielen Spielen dieses Jahres den Unterschied gemacht hat." Der 17-Jährige lerne "definitiv von den erfahrenen Spielern im Team – wie mir, Joshua (Kimmich) und Manuel (Neuer). Er ist ein intelligenter Junge, der gerne beobachtet und sieht, wie die Dinge ablaufen. Da er so jung angefangen hat, ist es für Lenny am wichtigsten zu erkennen, dass es Momente geben wird, in denen es nicht so gut läuft, und dass es Höhepunkte geben wird, wie er sie gerade erlebt, und dass es wichtig ist, sich nicht zu sehr von den Stimmen von außen beeinflussen zu lassen. Er muss einfach weitermachen wie bisher, denn der Grund, warum er jetzt dort ist, wo er ist, ist die Art und Weise, wie er arbeitet und trainiert, und das ist das Wichtigste."
Der Hype um seine Person stelle aber auch eine gewisse Gefahr dar, sagte Kane: "Es ist leicht, die Grundlagen zu vergessen, die einen dorthin gebracht haben, wenn man anfängt, jedes Spiel zu spielen, und der eigene Name viel häufiger als sonst in aller Munde ist. Ich denke, er hat in dieser Hinsicht einen guten Trainer und gute Spieler um sich herum, die dafür sorgen, dass er auf seinem aktuellen Niveau bleibt und weiterhin versucht, sich zu verbessern. Er wird besser werden, wenn er sich körperlich weiterentwickelt, daher geht es aus unserer Sicht nur darum, dass er weiterhin so hart arbeitet wie wir alle, dann wird er sich mit Sicherheit verbessern."
Karl schrieb schon CL-Geschichte - und erntet scharfe Kritik
Karl kam in der laufenden Spielzeit in bislang 20 Pflichtspielen für die Bayern zum Einsatz, in denen er sechs Tore und zwei Assists erzielte. In der Champions League schrieb er aufgrund seines Alters zudem gleich zweimal Geschichte: als jüngster deutscher Torschütze und jüngster Spieler, der in drei aufeinanderfolgenden Spielen einen Treffer erzielte. Dementsprechend laut werden die Stimmen nach einer WM-Nominierung. Allerdings hat er auch Zweifler. Das prominenteste Beispiel ist Mario Basler, der unlängst dessen Talent infrage stellte. Nach seinem Tor gegen Mainz 05 in der vergangenen Woche ließ Karl bei seinem Jubel die Finger seiner beiden zu sich gewandten Hände aufeinander klappern, dann legte er seinen rechten Zeigefinger auf die Lippen - womöglich eine Reaktion auf Chefkritiker Basler, wie gemunkelt wird.
Auch Kane befindet sich in Topform und legte nach eigener Aussage den "besten Saisonstart" seiner Karriere hin. Nach 24 Partien stehen bereits 29 Treffer und drei Vorlagen auf dem Konto des Kapitäns der englischen Nationalmannschaft. "Das zeigt, dass man sich Jahr für Jahr weiter verbessern kann. Ich lasse mich davon nicht mitreißen, aber ich bin stolz darauf und es motiviert mich, so lange wie möglich weiterzumachen."
Die Leistungsdaten von Lennart Karl für den FC Bayern in dieser Saison
- Spiele: 20
- Tore: 6
- Assists: 2