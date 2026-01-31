Es ist alles angerichtet: HSV bedient sich offenbar beim BVB

Entscheidend für Kabar sei vor allem die sportliche Perspektive und regelmäßige Einsatzzeit. Beim BVB sieht es dagegen derzeit düster aus: In dieser Saison kam der deutsche U17-Welt- und Europameister noch zu keinem Einsatz in der ersten Mannschaft. Seit Mitte September stand er nicht einmal mehr im Kader von Niko Kovac. Kein Wunder, dass Kabar trotz eines Vertrags bis 2028 immer stärker mit einem Abschied liebäugelte.

Bei einem Transfer sollen rund zwei Millionen Euro Ablöse fällig werden. Kabar war zuletzt ausschließlich für die Zweitvertretung des BVB in der Regionalliga im Einsatz und konnte dort in zehn Spielen vier Tore und eine Vorlage beisteuern.