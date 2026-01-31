Ein Wechsel von Almugera Kabar von Borussia Dortmund zum Bundesligarivalen Hamburger SV zeichnet sich immer mehr ab. Der Abwehrspieler wird bereits seit geraumer Zeit mit einem Wechsel zu den Hanseaten in Verbindung gebracht, nun befinde sich der Deal, eine Leihe mit Kaufoption, laut der Bild "auf der Zielgeraden".
Es ist alles angerichtet: HSV bedient sich offenbar beim BVB
HSV schon länger an Kabar interessiert
Bereits Ende Dezember hatte die Bild über das Interesse des HSV und begonnene Gespräche zwischen den Parteien berichtet. Damals hieß es noch, Kabar strebe einen festen Transfer an und wolle sich nicht verleihen lassen. Zwar hätten auch englische Klubs wie der FC Chelsea oder der FC Brentford bei ihm angeklopft, ein Wechsel nach Hamburg sei für ihn jedoch durchaus denkbar.
- Getty Images Sport
Kovac verzichtete zuletzt gänzlich auf Kabar
Entscheidend für Kabar sei vor allem die sportliche Perspektive und regelmäßige Einsatzzeit. Beim BVB sieht es dagegen derzeit düster aus: In dieser Saison kam der deutsche U17-Welt- und Europameister noch zu keinem Einsatz in der ersten Mannschaft. Seit Mitte September stand er nicht einmal mehr im Kader von Niko Kovac. Kein Wunder, dass Kabar trotz eines Vertrags bis 2028 immer stärker mit einem Abschied liebäugelte.
Bei einem Transfer sollen rund zwei Millionen Euro Ablöse fällig werden. Kabar war zuletzt ausschließlich für die Zweitvertretung des BVB in der Regionalliga im Einsatz und konnte dort in zehn Spielen vier Tore und eine Vorlage beisteuern.
