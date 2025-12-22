Im wichtigen Qualifikationsspiel zur Weltmeisterschaft 2026 gegen die Slowakei lief Joshua Kimmich unter Schmerzen auf und hatte Anteil an der Gala-Vorstellung und der gesicherten Teilnahme an dem Turnier. Rudi Völler zeigte sich nachhaltig beeindruckt vom DFB-Kapitän.
"Es ging so ein bisschen unter": Warum Joshua Kimmich vom FC Bayern München für die WM-Qualifikation entscheidend war
Im Interview mit dem kicker wurde Völler auf die typische Diskussion um die "Typen" in der Nationalmannschaft angesprochen. Einer der Gründe, warum diese Debatte aktuell nicht allzu viel geführt wird, ist laut dem DFB-Sportdirektor der Wille von Kapitän Kimmich. "Es ging so ein bisschen unter, war aber für mich der Ritterschlag eines Kapitäns: Der Einsatz von Joshua Kimmich gegen die Slowakei hatte enorme Bedeutung. Er hatte einen dicken Knöchel, aber es ging um alles."
Vor dem letzten Spiel der WM-Qualifikation war klar, dass Deutschland das Duell gegen die Slowakei nicht verlieren darf. Bei einer Pleite in Leipzig hätte die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann in die Playoffs gemusst und dem Gegner den Vortritt lassen. Das Hinspiel in der Slowakei hatte das DFB-Team noch blamabel mit 0:2 verloren und auch der Sieg wenige Tage zuvor in Luxemburg (2:0) hatte nicht die notwendige Sicherheit und erhoffte Euphorie erzielt.
- Getty Images Sport
Kimmich wollte gegen die Slowakei unbedingt spielen: Kein "normales" Spiel
In Luxemburg hatte allerdings auch Kimmich gefehlt. "Vorsichtig skeptisch" hatte sich Nagelsmann noch gezeigt, ob sein Anführer rechtzeitig für das "Finale" fit werden würde. Doch von seiner Kapselverletzung wollte sich der Leader nicht aufhalten lassen. "Ein normales Länderspiel oder ein normales Bundesligaspiel für die Bayern hätte er so nicht gespielt", erklärte Völler.
Doch für Kimmich fiel die Begegnung im November nicht unter die Bedingungen eines "normalen" Spiels, wie auch Völler merkte: "Joshua wollte unbedingt spielen, wir mussten ihn fast bremsen." Vor Anpfiff bekam der 30-Jährige auch die Erlaubnis der medizinischen Abteilung: "Aber es war schnell klar, dass es keine muskuläre Verletzung ist. Er musste auf die Zähne beißen, und das hat er überragend gemacht."
- AFP
Kimmich glänzte beim DFB - und fehlt nun dem FCB
Kimmich, der in der Startaufstellung stand, gab wie gewohnt von der Rechtsverteidigerposition den verkappten Spielmacher seiner Mannschaft. Seine Verletzung war ihm kaum anzumerken, er chippte gefühlvoll und ging auch per Grätsche in die Zweikämpfe (SPOX-Note: 1,5). Das 1:0 durch Nick Woltemade bereitete er mit einer Flanke vor. "Es war wichtig, dass er auf dem Platz war", fasste Völler zusammen.
Am Ende feierten Völler und der nach einer guten Stunde ausgewechselte Kimmich einen spektakulären 6:0-Sieg und buchten das Ticket zur WM.
Die damalige Blessur ist allerdings noch nicht ganz verheilt. Vor dem letzten Spiel vor dem Jahreswechsel hatte FCB-Trainer Vincent Kompany erklärt, dass Kimmich in Heidenheim (4:0) nicht dabei sein wird. "Wir hatten schon so viele Spiele, irgendwann ist der Schmerz zu viel. Er konnte nicht trainieren diese Woche, hat über die Schmerzgrenze seine Spiele gemacht", erklärte Kompany, der Kimmich im Januar "wieder normal" zurückerwartet.
Am 11. Januar trifft der FCB auf den VfL Wolfsburg in der Bundesliga zum Jahresauftakt. Nur drei Tage später reist der aktuelle Tabellenführer zum 1. FC Köln, bevor am 17. Januar das Topspiel in Leipzig ansteht.
Die Lesitungsdaten von Joshua Kimmich in der Nationalmannschaft
- Spiele: 106
- Tore: 10
- Vorlagen: 28