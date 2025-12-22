"Es ging so ein bisschen unter": Warum Joshua Kimmich vom FC Bayern München für die WM-Qualifikation entscheidend war

Kimmich, der in der Startaufstellung stand, gab wie gewohnt von der Rechtsverteidigerposition den verkappten Spielmacher seiner Mannschaft. Seine Verletzung war ihm kaum anzumerken, er chippte gefühlvoll und ging auch per Grätsche in die Zweikämpfe (SPOX-Note: 1,5). Das 1:0 durch Nick Woltemade bereitete er mit einer Flanke vor. "Es war wichtig, dass er auf dem Platz war", fasste Völler zusammen.

Am Ende feierten Völler und der nach einer guten Stunde ausgewechselte Kimmich einen spektakulären 6:0-Sieg und buchten das Ticket zur WM.

Die damalige Blessur ist allerdings noch nicht ganz verheilt. Vor dem letzten Spiel vor dem Jahreswechsel hatte FCB-Trainer Vincent Kompany erklärt, dass Kimmich in Heidenheim (4:0) nicht dabei sein wird. "Wir hatten schon so viele Spiele, irgendwann ist der Schmerz zu viel. Er konnte nicht trainieren diese Woche, hat über die Schmerzgrenze seine Spiele gemacht", erklärte Kompany, der Kimmich im Januar "wieder normal" zurückerwartet.

Am 11. Januar trifft der FCB auf den VfL Wolfsburg in der Bundesliga zum Jahresauftakt. Nur drei Tage später reist der aktuelle Tabellenführer zum 1. FC Köln, bevor am 17. Januar das Topspiel in Leipzig ansteht.