Für Ángel Di María ist Lionel Messi "der beste Spieler aller Zeiten" - und deshalb wollte er dafür sorgen, dass er Weltmeister wird.

In einem neu aufgetauchten Video von Argentiniens Party in Buenos Aires nach dem Gewinn der WM 2022 ist zu sehen, wie emotional Ángel Di María seinen Teamkollegen Lionel Messi würdigt. Di María nimmt Messi in den Arm und küsst anschließend den Ballon-d'Or-Sieger mit Tränen in den Augen.