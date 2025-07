Die Bundesliga-Schwergewichte sind am Flügelspieler aus Belgien angeblich interessiert, der in Holland Meister geworden ist.

Durch den Abgang von Jamie Gittens zu Chelsea und dem monatelangen Ausfall von Julian Duranville herrscht für den BVB Handlungsbedarf in der Offensive. Zuletzt wurde der BVB daher immer wieder mit Johan Bakayoko von der PSV Eindhoven in Verbindung gebracht, doch laut einem Bericht von Sky soll jetzt Bayer Leverkusen in konkrete Gespräche bezüglich eines Transfers des Rechtsaußen eingestiegen sein.