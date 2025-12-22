"Es gibt Leute im Verein, die diese Verletzung auf den Stress zurückführen": War eine große Enttäuschung der Grund für eine lange Pause eines Superstars des FC Barcelona?

Der 29-Jährige war bei der prestigeträchtigsten Individualauszeichnung im Weltfußball hinter Sieger Ousmane Dembele (PSG), Lamine Yamal (FC Barcelona), Vitinha (PSG) und Mohamed Salah (FC Liverpool) lediglich auf dem fünften Platz gelandet. Sein Landsmann Neymar hatte daraufhin äußerst empört auf Raphinhas Platzierung reagiert. Unter dem Instagram-Posting des offiziellen Ballon-d'Or-Accounts schrieb er: "Raphinha auf Platz 5 ist ein absoluter Witz."

Sehr ähnliche Worte verlor zuletzt auch Barcelonas Trainer Hansi Flick, nachdem Raphinha bei der Wahl zur FIFA The Best XI nicht berücksichtigt wurde. Während einer Pressekonferenz wurde Flick zur Wahl der besten Elf der vergangenen Saison gefragt, deren Ergebnis am Dienstag bei der "The Best"-Gala präsentiert wurde.

"Die beste Aufstellung bei dieser FIFA-Sache ist ein Witz", regte sich Flick auf und ging dann näher auf die Nichtberücksichtigung des Brasilianers ein: "Er war letzte Saison der Top-Scorer in der Champions League. Das ist nicht nachvollziehbar. Bei ihm ist sein Einfluss aufs Spiel noch das Wichtigste. Das ist wirklich ein Witz. Ich kann das nicht fassen, dass er nicht mit dabei ist. Nach solch einer Saison hätte er es zu 100 Prozent verdient."