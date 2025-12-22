Außenbahnspieler Raphinha fehlte dem FC Barcelona in dieser Saison knapp zwei Monate lang mit einer Oberschenkelverletzung. Nun enthüllt ein Bericht die Möglichkeit eines Zusammenhangs zwischen der Blessur und dem fünften Platz des Brasilianers bei der diesjährigen Verleihung des Ballon d'Or.
"Es gibt Leute im Verein, die diese Verletzung auf den Stress zurückführen": War eine große Enttäuschung der Grund für eine lange Pause eines Superstars des FC Barcelona?
Gegenüber dem spanischen Radiosender Cadena SER enthüllte der Journalist Sique Rodriguez, dass einige Verantwortliche des FC Barcelona glauben, Raphinhas Verletzung sei durch den Stress rund um die Ballon-d'Or-Zeremonie in Paris verursacht worden. "Im Verein gibt es einige, die eine der Verletzungen dieser Saison auf verschiedene Faktoren zurückführen. Dazu gehören der Ballon d'Or und die Tage danach. Denn er hatte erwartet, unter den ersten drei zu landen und wurde schließlich Fünfter. Es gibt Leute im Verein, die diese Verletzung auf den Stress der gesamten Woche zurückführen", sagte Rodriguez.
In der Tat verletzte sich Raphinha nur vier Tage nach der Ballon-d'Or-Verleihung am 22. September. Bis zum 22. November fiel er aus. Derzeit steht er bei 14 Pflichtspielen in dieser Saison. Dabei gelangen ihm sieben Tore. Drei Treffer bereitete er vor.
- Getty Images Sport
Neymar und Flick regen sich wegen Raphinha auf
Der 29-Jährige war bei der prestigeträchtigsten Individualauszeichnung im Weltfußball hinter Sieger Ousmane Dembele (PSG), Lamine Yamal (FC Barcelona), Vitinha (PSG) und Mohamed Salah (FC Liverpool) lediglich auf dem fünften Platz gelandet. Sein Landsmann Neymar hatte daraufhin äußerst empört auf Raphinhas Platzierung reagiert. Unter dem Instagram-Posting des offiziellen Ballon-d'Or-Accounts schrieb er: "Raphinha auf Platz 5 ist ein absoluter Witz."
Sehr ähnliche Worte verlor zuletzt auch Barcelonas Trainer Hansi Flick, nachdem Raphinha bei der Wahl zur FIFA The Best XI nicht berücksichtigt wurde. Während einer Pressekonferenz wurde Flick zur Wahl der besten Elf der vergangenen Saison gefragt, deren Ergebnis am Dienstag bei der "The Best"-Gala präsentiert wurde.
"Die beste Aufstellung bei dieser FIFA-Sache ist ein Witz", regte sich Flick auf und ging dann näher auf die Nichtberücksichtigung des Brasilianers ein: "Er war letzte Saison der Top-Scorer in der Champions League. Das ist nicht nachvollziehbar. Bei ihm ist sein Einfluss aufs Spiel noch das Wichtigste. Das ist wirklich ein Witz. Ich kann das nicht fassen, dass er nicht mit dabei ist. Nach solch einer Saison hätte er es zu 100 Prozent verdient."
- Getty Images Sport
Raphinha absolvierte eine außergewöhnliche Spielzeit
Raphinha hatte eine außergewöhnliche Spielzeit absolviert. In der vergangenen Champions-League-Runde übertraf er mit 13 Toren und acht Vorlagen den All-Time-Rekord von Lionel Messi von 19 Torbeteiligungen in einer Königsklassen-Saison, den die Barca-Legende 2011/12 aufgestellt hatte.
Darüber hinaus zeigte er sich auch in der spanischen LaLiga äußerst treffsicher - in 36 Einsätzen standen am Ende 18 Tore und elf Vorlagen zu Buche. Zum Vergleich: Teamkollege Lamine Yamal, der von der Ballon-d'Or-Jury immerhin auf den zweiten Platz gewählt wurde, kam nur auf neun Tore und 15 Vorlagen in 35 Spielen.
Insgesamt lieferte der Flügelspieler in 57 Duellen in allen Wettbewerben in der abgelaufenen Spielzeit überragende 60 Scorerpunkte und sorgte damit dafür, dass Barca die Titel in LaLiga, Copa del Rey und Supercopa abräumte.
Raphinha in der Saison 25/26 für den FC Barcelona
- Spiele: 14
- Spielminuten: 889
- Tore: 7
- Vorlagen: 3