"Das ist wirklich ein Witz": Barcelonas Trainer Hansi Flick fehlt nach Entscheidung das Verständnis

Die "The Best XI" wurde für ein 4-4-2-System zusammengestellt: Dabei entschieden sich Fans und Experten im Mittelfeld für Pedri (Barcelona), Vitinha (PSG), Jude Bellingham (Real Madrid) und Cole Palmer (Chelsea). Im Angriff nahmen Ousmane Dembele (PSG) und Lamine Yamal (Barcelona) die beiden Plätze ein.

Bei den Stürmern landete Raphinha hinter Dembele, Lamine Yamal, Erling Haaland und Kylian Mbappe nur auf dem fünften Platz. Somit wäre er nicht einmal im B-Team mit dabei gewesen.