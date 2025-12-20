Barcelonas Trainer Hansi Flick hat sein Unverständnis darüber deutlich gemacht, dass sein Flügelspieler Raphinha bei der Wahl zur FIFA The Best XI nicht berücksichtigt wurde.
"Das ist wirklich ein Witz": Barcelonas Trainer Hansi Flick fehlt nach Entscheidung das Verständnis
- Getty Images Sport
Hansi Flick über Nichtberücksichtigung von Raphinha: "Kann das nicht fassen"
Während der Pressekonferenz vor dem am Sonntag anstehenden Liga-Spiel bei Villarreal wurde Flick zur Wahl der besten Elf der vergangenen Saison gefragt, deren Ergebnis am Dienstag bei der "The Best"-Gala präsentiert wurde. "Die beste Aufstellung bei dieser FIFA-Sache ist ein Witz", regte sich Flick auf und ging dann näher auf die Nichtberücksichtigung des Brasilianers ein: "Er war letzte Saison der Top-Scorer in der Champions League. Das ist nicht nachvollziehbar. Bei ihm ist sein Einfluss aufs Spiel noch das Wichtigste. Das ist wirklich ein Witz. Ich kann das nicht fassen, dass er nicht mit dabei ist. Nach solch einer Saison hätte er es zu 100 Prozent verdient", sagte Flick.
- AFP
Raphinha mit überragender Saison 24/25
Raphinha war unter Flick richtig aufgeblüht und hatte - wie es der Coach richtigerweise anmerkte - vor allem in der Champions League eine überragende Saison gespielt. In der Königsklasse kam er auf 13 Tore und 9 Vorlagen in 14 Partien. Insgesamt lieferte der Flügelspieler in 57 Duellen in allen Wettbewerben in der abgelaufenen Spielzeit überragende 60 Scorerpunkte und sorgte damit dafür, dass Barca die Titel in LaLiga, Copa del Rey und Supercopa abräumte.
- Getty
Raphinha bei den Stürmern nur Fünfter
Die "The Best XI" wurde für ein 4-4-2-System zusammengestellt: Dabei entschieden sich Fans und Experten im Mittelfeld für Pedri (Barcelona), Vitinha (PSG), Jude Bellingham (Real Madrid) und Cole Palmer (Chelsea). Im Angriff nahmen Ousmane Dembele (PSG) und Lamine Yamal (Barcelona) die beiden Plätze ein.
Bei den Stürmern landete Raphinha hinter Dembele, Lamine Yamal, Erling Haaland und Kylian Mbappe nur auf dem fünften Platz. Somit wäre er nicht einmal im B-Team mit dabei gewesen.
Raphinha in der Saison 25/26 für den FC Barcelona:
- Spiele: 13
- Spielminuten: 799
- Tore: 6
- Vorlagen: 3