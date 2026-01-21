Es gibt gleich mehrere Haken: Setzt sich der BVB bei einem Supertalent gegen eine gewaltige Konkurrenz durch?

Insbesondere der Fall Faye sorgte für Aufsehen, weil sich Ausbildungsklub Diambars FC aus dem Senegal übers Ohr gehauen fühlte. Nachdem er zunächst spurlos verschwunden war, tauchte der Innenverteidiger Monate später wieder bei Kustosija auf. Kurze Zeit darauf folgte der Wechsel zu Barca. Die Ablöse wanderte einem Bericht von 11 Freunde zufolge in die Taschen von Spielerberater Andy Bara, der mit seiner Agentur unter anderem die Barca-Stars Dani Olmo und Joan Garcia vertritt. Somit dürften auch die Katalanen keine schlechten Chancen bei Belinho haben.

Kustosija steht unter großem Einfluss von Bara. Der Agent pflegt einen guten Kontakt zu Vizepräsident und Co-Eigentümer Karlo Primorac, der auch Direktor der bosnischen Firma ENA sportska agencija war. Deren Teileigentümer ist wiederum Bara. Dies führte auch dazu, dass der Klub 2024 insgesamt 3,8 Millionen Euro für Spielerberater bezahlte. Sphären, in denen sich ein Drittligist normalerweise nicht bewegt, schon gar nicht in Kroatien. Verboten ist die Vorgehensweise nach FIFA-Regularien übrigens nicht, solange ein Mindestverbleib von 16 Wochen gegeben ist.