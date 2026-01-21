Der erst kürzlich von Dinamo Zagreb zu NK Kustosija gewechselte Rafael Belinho soll auf dem Zettel von zahlreichen europäischen Schwergewichten stehen. Deshalb wollen die Verantwortlichen von Borussia Dortmund nach Informationen des englischen Mirror schnellstmöglich Nägeln mit Köpfen machen und den offensiven Mittelfeldspieler von einem Wechsel überzeugen.
Es gibt gleich mehrere Haken: Setzt sich der BVB bei einem Supertalent gegen eine gewaltige Konkurrenz durch?
BVB-Bosse trafen sich wohl mit den Beratern von Belinho
Demnach hätten Sportdirektor Sebastian Kehl und Co. in den vergangenen Tagen persönliche Gespräche mit den extra angereisten Beratern von Belinho geführt und jenen eine langfristige Perspektive für den 17-Jährigen beim BVB präsentiert.
Neben den Dortmundern sind dem Vernehmen nach auch der FC Bayern München, Barcelona, Real Madrid, Manchester United und Arsenal an dem Linksfuß mit brasilianischen Wurzeln interessiert. Ein gutes Verhältnis zu dessen Beratern könnte sich für den BVB aber auszahlen.
Belinho eines von vielen Talenten bei Kustosija
Seine Vertreter haben anscheinend einen großen Einfluss auf Belinho. Erst auf deren Wunsch hatte er Dinamo für den Drittligisten Kustosija, ebenfalls aus Zagreb, verlassen. Ein Schritt zurück, der auf den zweiten Blick nicht unbedingt einer ist.
Kustosija hat sich in der jüngeren Vergangenheit zu einer Art Auffangbecken für hochtalentierte Spieler entwickelt. Sie kommen für kleines Geld und verlassen den Verein kurz darauf vergleichsweise teuer. Rodolfo Aloko (Crown Legacy FC - Farmteam des Charlotte FC, vier Millionen Euro), Din Klapija (RB Leipzig, drei Mio. Euro), Baye Coulibaly (Crown Legacy FC, zwei Mio. Euro) und Mikayil Faye (FC Barcelona, eine Million Euro) gingen diesen "Umweg" in den vergangenen drei Jahren.
Kuriose Verstrickungen zu Starberater Andy Bara
Insbesondere der Fall Faye sorgte für Aufsehen, weil sich Ausbildungsklub Diambars FC aus dem Senegal übers Ohr gehauen fühlte. Nachdem er zunächst spurlos verschwunden war, tauchte der Innenverteidiger Monate später wieder bei Kustosija auf. Kurze Zeit darauf folgte der Wechsel zu Barca. Die Ablöse wanderte einem Bericht von 11 Freunde zufolge in die Taschen von Spielerberater Andy Bara, der mit seiner Agentur unter anderem die Barca-Stars Dani Olmo und Joan Garcia vertritt. Somit dürften auch die Katalanen keine schlechten Chancen bei Belinho haben.
Kustosija steht unter großem Einfluss von Bara. Der Agent pflegt einen guten Kontakt zu Vizepräsident und Co-Eigentümer Karlo Primorac, der auch Direktor der bosnischen Firma ENA sportska agencija war. Deren Teileigentümer ist wiederum Bara. Dies führte auch dazu, dass der Klub 2024 insgesamt 3,8 Millionen Euro für Spielerberater bezahlte. Sphären, in denen sich ein Drittligist normalerweise nicht bewegt, schon gar nicht in Kroatien. Verboten ist die Vorgehensweise nach FIFA-Regularien übrigens nicht, solange ein Mindestverbleib von 16 Wochen gegeben ist.
