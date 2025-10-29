Es geht um 90 Millionen Euro! Eintracht Frankfurt darf sich womöglich schon bald über den nächsten Geldregen freuen

Eine Delegation um Vorstandssprecher Axel Hellmann sei im vergangenen Monat sogar schon in Shenzhen vorstellig gewesen, um mit den Geschäftsführern von BYD Gespräche zu führen. "Beide Seiten träumen offenbar auch bereits von einer lukrativen Partnerschaft", schreibt die Sport Bild.

Zudem sind die Wege nach China kürzer als gedacht. In Shenzhen organisiert die Eintracht an einer halbstaatlichen Schule den kompletten Fußballunterricht und stellt Trainer. Aus dem Engagement resultierten bereits chinesische U15-Nationalspieler. Außerdem unterstützte BYD beim Bau von zusätzlichen Fußballplätzen abseits des Schulgeländes.