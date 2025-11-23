"Es geht nicht ums Geld": Dayot Upamecano findet klare Worte im Vertragspoker mit dem FC Bayern München

Gleichzeitig stehen zahlreiche europäische Spitzenklubs Schlange bei Upamecano. Angeführt wird das Rennen von Real Madrid, doch auch der FC Liverpool, Chelsea und PSG sollen Interesse haben. "Ich bin sehr dankbar, wenn Vereine Interesse an mir zeigen", sagte Upamecano.

Dennoch bereitet man sich in München indes bereits auf einen möglichen ablösefreien Abgang von Upamecano vor. Im Fokus sollen zwei Kandidaten stehen: Marc Guehi von Crystal Palace, dessen Vertrag im Sommer ebenfalls ausläuft, und Nico Schlotterbeck, noch bis 2027 bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Laut Sky-Experte Lothar Matthäus soll es sogar bereits Kontakt zwischen Bayern und Schlotterbeck gegeben haben. Zudem berichtete Sky, dass Eberl sich kürzlich mit Guehis Berater getroffen habe. Auf Nachfrage beim Bundesligaspiel gegen Gladbach kommentierte Eberl die Upamecano-Situation wie folgt: "Unser klares Ziel ist, mit Upa zu verlängern. Falls das nicht klappen sollte, muss man sich vorbereiten. Es wäre dumm, wenn wir es nicht täten. Ich bestätige gar nichts - aber wir sind auf dem Markt unterwegs."

Upamecano spielt eine hervorragende Saison und trägt als Abwehrchef entscheidend dazu bei, dass der FC Bayern bislang nahezu makellos auftritt und sowohl die Bundesliga als auch die Champions League anführt.