Der FC Bayern München und Innenverteidiger Dayot Upamecano verhandeln seit geraumer Zeit über eine Vertragsverlängerung. Der Franzose betonte nun, dass der finanzielle Aspekt dabei für ihn keine entscheidende Rolle spiele.
"Es geht nicht ums Geld": Dayot Upamecano findet klare Worte im Vertragspoker mit dem FC Bayern München
"Es geht nicht ums Geld. Wir reden mit Max (Eberl, Anm. d. Red.) und mit Christoph (Freund, Anm. d. Red.). Ich konzentriere mich auf die Saison mit unserer Mannschaft und bin zufrieden hier", verriet Upamecano am Samstagabend nach dem 6:2-Sieg gegen den SC Freiburg.
Der 27-Jährige konzentriere sich viel mehr auf die bevorstehenden Aufgaben. "Ich mache meine Arbeit und gebe alles für diesen Verein. Wir haben noch gemeinsame Ziele, sowohl mit Bayern als auch mit der Nationalmannschaft. Am Ende der Saison wird man sehen."
Davies als Vorbild für Upamecanos Vertragswünsche
Seit mehr als neun Monaten arbeitet der Rekordmeister mit Nachdruck an einer Vertragsverlängerung des im Sommer 2026 auslaufenden Vertrags von Upamecano. Sportvorstand Eberl betonte zuletzt, eine Einigung mit Upamecano habe für den FC Bayern derzeit höchste Priorität. Bei der Jahreshauptversammlung richtete Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sogar einen persönlichen Appell an den Abwehrspieler.
Schon in der vergangenen Saison sah sich der FC Bayern in einer ähnlichen Lage mit Alphonso Davies, der ebenfalls lange mit der Verlängerung seines auslaufenden Vertrags zögerte, während Real Madrid gleichzeitig hart um eine ablösefreie Verpflichtung warb. Letztlich schlossen die Bayern-Bosse eine teure Verlängerung ab - ein Beispiel, das Upamecano nun vor Augen hat.
Wie Davies setzt auch Upamecano auf einen knallharten Verhandler: Moussa Sissoko. Der Berater begleitete bereits Ousmane Dembele und Randal Kolo Muani bei ihren Wunschtransfers - 2017 von Dortmund zu Barcelona, 2023 von Frankfurt zu Paris Saint-Germain. Auch Dembeles Wechsel von Barcelona zu PSG 2023 verlief nicht ohne Störgeräusche.
- AFP
Schlotterbeck als Ersatz? FC Bayern bereitet sich wohl bereits auf möglichen Abgang Upamecanos vor
Gleichzeitig stehen zahlreiche europäische Spitzenklubs Schlange bei Upamecano. Angeführt wird das Rennen von Real Madrid, doch auch der FC Liverpool, Chelsea und PSG sollen Interesse haben. "Ich bin sehr dankbar, wenn Vereine Interesse an mir zeigen", sagte Upamecano.
Dennoch bereitet man sich in München indes bereits auf einen möglichen ablösefreien Abgang von Upamecano vor. Im Fokus sollen zwei Kandidaten stehen: Marc Guehi von Crystal Palace, dessen Vertrag im Sommer ebenfalls ausläuft, und Nico Schlotterbeck, noch bis 2027 bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Laut Sky-Experte Lothar Matthäus soll es sogar bereits Kontakt zwischen Bayern und Schlotterbeck gegeben haben. Zudem berichtete Sky, dass Eberl sich kürzlich mit Guehis Berater getroffen habe. Auf Nachfrage beim Bundesligaspiel gegen Gladbach kommentierte Eberl die Upamecano-Situation wie folgt: "Unser klares Ziel ist, mit Upa zu verlängern. Falls das nicht klappen sollte, muss man sich vorbereiten. Es wäre dumm, wenn wir es nicht täten. Ich bestätige gar nichts - aber wir sind auf dem Markt unterwegs."
Upamecano spielt eine hervorragende Saison und trägt als Abwehrchef entscheidend dazu bei, dass der FC Bayern bislang nahezu makellos auftritt und sowohl die Bundesliga als auch die Champions League anführt.
Dayot Upamecano: Seine Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Spiele: 16 (ohne Klub-WM)
- Tore: 1
- Vorlagen: 1
- Gelbe Karten: 4
- Gelb-Rote oder Rote Karten: 0
- Einsatzminuten: 1.521