Es geht nicht um den FC Liverpool! Xabi Alonso soll bei einem anderen Weltklub ein Kandidat sein

Demnach wachse in der Führungsetage der Citizens die Sorge, dass Guardiola den Klub im Sommer vorzeitig verlässt. Der ehemalige Coach des FC Bayern arbeitet seit 2016 in Manchester und feierte mit dem Klub große Erfolge. Aktuell moderiert einen Umbau und steht noch bis 2027 unter Vertrag.

Für den Fall eines Guardiola-Abgangs nach dieser Spielzeit bereite man sich bei den Skyblues mit dem Erstellen einer Shortlist vor. Darauf seien drei Namen zu finden: Eben der Alonsos, der des ehemaligen Guardiola-Assistenten Enzo Maresca (45) sowie der des einstigen Pep-Schützlings Cesc Fabregas (38).