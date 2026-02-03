Xabi Alonso (44) soll nach seinem Aus bei Real Madrid ein Kandidat auf eine mögliche Nachfolge Pep Guardiolas (55) beim englischen Spitzenklub Manchester City sein. Dies berichtet der Telegraph.
Es geht nicht um den FC Liverpool! Xabi Alonso soll bei einem anderen Weltklub ein Kandidat sein
Demnach wachse in der Führungsetage der Citizens die Sorge, dass Guardiola den Klub im Sommer vorzeitig verlässt. Der ehemalige Coach des FC Bayern arbeitet seit 2016 in Manchester und feierte mit dem Klub große Erfolge. Aktuell moderiert einen Umbau und steht noch bis 2027 unter Vertrag.
Für den Fall eines Guardiola-Abgangs nach dieser Spielzeit bereite man sich bei den Skyblues mit dem Erstellen einer Shortlist vor. Darauf seien drei Namen zu finden: Eben der Alonsos, der des ehemaligen Guardiola-Assistenten Enzo Maresca (45) sowie der des einstigen Pep-Schützlings Cesc Fabregas (38).
ManCity: Auch Maresca und Fabregas sind in der Verlosung
Wie Alonso ist Maresca nach seiner überraschenden Entlassung bei Klubweltmeister FC Chelsea vereinslos. Fabregas dagegen arbeitet erfolgreich bei Como 1907. Im zweiten Jahr in der Serie A belegt der Klub den sechsten Tabellenplatz und hält Kurs auf die Qualifikation für den Europapokal. Beim ehemaligen Weltklassespieler gehe man davon aus, dass dieser im Sommer den Schritt zum einem Spitzenverein in eine andere Liga gehe, heißt es.
Neben diesem Trio wurde zuletzt auch Andoni Iraola (43) vom AFC Bournemouth mit dem Cheftrainerjob beim aktuellen PL-Zweiten in Verbindung gebracht.
Xabi Alonso wird beim FC Liverpool gehandelt
ManCity ist nicht der erste englische Klub, bei dem Ex-Leverkusen-Trainer Alonso gehandelt wird. Praktisch mit seinem Abgang von Real vor einigen Wochen gibt es Spekulationen, er könnte früher oder später Arne Slot bei seinem Ex-Klub FC Liverpool ersetzen. Ende Januar schrieb die As, es habe einen Anruf der Verantwortlichen der Reds bei jemandem aus dem Umfeld Alonsos gegeben. Die Rückmeldung sei "positiv" gewesen, der ehemalige Welt- und Europameister habe seine grundsätzliche Verfügbarkeit signalisiert. Dies habe in Liverpool für "Entspannung" gesorgt, heißt es.
Aktuell lädt Alonso seine Akkus wieder auf und will eigentlich bis mindestens zum Sommer keinen Verein übernehmen. Die Marca berichtete vor einigen Tagen, eine Ausnahme wolle der nur für den Fall machen, sollte Liverpool konkret bei ihm anklopfen.
Pep Guardiolas Zeit bei Manchester City in Zahlen
- Spiele: 570
- Siege: 407
- Unentschieden: 73
- Niederlagen: 90
- Punkteschnitt: 2,27
- Titel: 18
Häufig gestellte Fragen
Er kam am 25. November 1981 zur Welt – in Tolosa, im Baskenland. Seine Wurzeln und seine Art, Fußball zu denken, sind eng mit dieser Region verbunden.
Xabi Alonso hat als Profifußballer eine Weltkarriere hingelegt. Insgesamt 18 nationale und internationale Titel konnte er in seiner Laufbahn als Fußballer gewinnen. Neben zahlreichen Titeln auf Klub-Ebene, wurde Alonso 2010 Weltmeister. 2008 und 2012 gewann er mit dem spanischen Nationalteam zudem die Europameisterschaft. Auch individuell wurde der frühere Mittelfeldmann in seiner Karriere ausgezeichnet, so wurde er 2003 zum Fußballer des Jahres in Spanien gewählt.
Xabi Alonso startete 1999 bei Real Sociedad, spielte später für Liverpool, Real Madrid und Bayern München – und gewann dabei zahlreiche Titel, darunter zweimal die Champions League. 2017 beendete er seine Karriere.
Xabi Alonso hat in seiner Karriere bislang insgesamt drei Titel feiern können. In der Saison 2023/24 führte er Bayer Leverkusen zum Double und damit zum Gewinn der deutschen Meisterschaft und des DFB-Pokals. Im Jahr 2024 sicherte sich der Spanier mit den Leverkusenern zudem den Supercup.
Als Spieler konnte Xabi Alonso in seiner Karriere zweimal die Champions League gewinnen: 2005 mit dem FC Liverpool und 2014 mit Real Madrid. Als Trainer konnte sich Alonso bislang jedoch noch nicht den Henkelpott sichern.
Xabi Alonso startete seine Trainertätigkeit bei den Junioren von Real Madrid und im Anschluss bei Real Sociedad B in der dritten spanischen Liga. 2022 heuerte Alonso dann bei Bayer Leverkusen an und traf dort unter anderem auf Florian Wirtz, der unter Alonso zu einem Starspieler reifte. Aber auch mit Jeremie Frimpong oder den Routiniers Jonathan Tah und Granit Xhaka haben in Leverkusen unter Alonso namhafte Spieler gespielt. 2025 wechselte Alonso schließlich zu Real Madrid. Der Spanier ist nun für die starbesetzten Madrilenen zuständig. Derzeit trainiert er unter anderem Spieler wie Kylian Mbappe, Jude Bellingham oder Vinicius Junior.
Man schätzt sein Vermögen auf etwa 20 Millionen Dollar, also gut 18,5 Millionen Euro. Ein Großteil stammt noch aus seiner aktiven Zeit – bei Vereinen wie Liverpool, Real Madrid oder den Bayern. Als Trainer bei Real verdient er inzwischen 6 bis 8 Millionen Euro pro Jahr, heißt es. Prämien kommen wohl noch obendrauf.
Drei: Jontxu, Ane und Emma. Seine Frau Nagore und die Familie sind ihm wichtig – das merkt man in Interviews und öffentlichen Auftritten immer wieder.
Seit 2009 ist er mit Nagore Aranburu verheiratet – eine Jugendliebe, die ihn durch alle Stationen begleitet hat.
Die Auszeichnung Welttrainer des Jahres konnte Xabi Alonso während seiner Trainerlaufbahn bislang noch nicht gewinnen. Im Jahr 2024, nachdem er mit Bayer Leverkusen das Double und den Supercup holte, landete der Spanier allerdings in den Top drei bei der Wahl zum Welttrainer des Jahres. Mit 22 zu 26 Punkten musste er sich bei der Verleihung einzig Carlo Ancelotti geschlagen geben.
Ja – "La Barba Roja", also der rote Bart. In Spanien wurde dieser Spitzname zum Symbol für seine Aura, seine Ruhe und seinen unverwechselbaren Look auf dem Platz.