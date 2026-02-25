Es gab sogar ein Treffen: Rio-Weltmeister Matthias Ginter wäre fast beim FC Bayern München gelandet

Während die Münchner also Benatia für 28 Millionen Euro von der AS Rom verpflichteten, wechselte Ginter im selben Sommer für zehn Millionen Euro zu Borussia Dortmund, mit dem er 2017 den DFB-Pokal gewann. Dort blieb der Weltmeister von 2014 drei Jahre, ehe es ihn zu Borussia Mönchengladbach zog. 2022 folgte schließlich die Rückkehr nach Freiburg, wo er noch bis 2028 unter Vertrag steht.

Bei den Breisgauern ist der 32-Jährige unangefochtener Stammspieler und rangiert mit dem Team aktuell auf Platz sieben der Bundesliga.