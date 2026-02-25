Es gab sogar ein Treffen: Rio-Weltmeister Matthias Ginter wäre fast beim FC Bayern München gelandet

Matthias Ginter hat enthüllt, wie er einst als Spieler des SC Freiburg fast zum FC Bayern München gewechselt wäre. "Ich habe damals mit Lucien Favre telefoniert, mit Jürgen Klopp und mich auch einmal mit Matthias Sammer getroffen, der war damals bei Bayern Sportdirektor", sagte der Innenverteidiger im Podcast Copa TS. von Tommi Schmitt.
Letztlich kam es jedoch nicht zum Transfer: "Bayern hat sich dann mehr oder weniger zurückgezogen", erklärte Ginter weiter. Hintergrund sei die strategische Ausrichtung des Rekordmeisters in der Defensive gewesen: "Sie waren damals als Innenverteidiger Nummer 4 an einem ganz Jungen oder an einem Erfahrenen dran. Bayern hat dann einen Erfahrenen mit Medhi Benatia gewählt."
Ginter wechselte als Weltmeister zum BVB
Während die Münchner also Benatia für 28 Millionen Euro von der AS Rom verpflichteten, wechselte Ginter im selben Sommer für zehn Millionen Euro zu Borussia Dortmund, mit dem er 2017 den DFB-Pokal gewann. Dort blieb der Weltmeister von 2014 drei Jahre, ehe es ihn zu Borussia Mönchengladbach zog. 2022 folgte schließlich die Rückkehr nach Freiburg, wo er noch bis 2028 unter Vertrag steht.
Bei den Breisgauern ist der 32-Jährige unangefochtener Stammspieler und rangiert mit dem Team aktuell auf Platz sieben der Bundesliga.
Matthias Ginter: Statistiken in der Saison 2025/2026
- Spiele: 34
- Einsatzminuten: 3.090
- Tore: 1
- Vorlagen: 4
- Gelbe Karten: 1
- Rote Karten: -