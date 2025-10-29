Beim Werben um Marc Guehi von Crystal Palace zieht der FC Bayern München offenbar die Intensität an.
Es gab schon ein Treffen mit dem Trainer! FC Bayern München intensiviert offenbar seine Bemühungen um Verteidiger aus der Premier League
WAS IST PASSIERT?
Wie die Sport Bild berichtet, soll sich Bayerns Sportdirektor Christoph Freund höchstpersönlich bei Palace-Trainer Oliver Glasner wegen Guehi gemeldet und noch einmal genauer erkundigt haben. Zuvor hatte Sky bereits von einem Treffen zwischen Bayern-Sportvorstand Max Eberl und Guehis Berater berichtet, bei dem grundsätzliches Interesse am Innenverteidiger bekundet worden sei.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Guehi hat noch bis zum Saisonende Vertrag auf der Insel und wäre danach ablösefrei zu haben. Er zählt zu den besten Verteidigern der Premier League und steht daher auf dem Radar zahlreicher europäischer Top-Klubs. Neben dem FC Bayern sollen auch Real Madrid, der FC Barcelona, Inter Mailand und Tottenham Hotspur an ihm interessiert sein.
WUSSTEST DU?
Schon vor Beginn der aktuellen Saison stand der englische Nationalspieler kurz vor einem Wechsel zum FC Liverpool. Obwohl beide Klubs und der Spieler einer Einigung zugestimmt hatten, machte Palace-Trainer Oliver Glasner den Transfer zunichte - Berichten zufolge drohte der Österreicher sogar mit seinem Rücktritt, was er jedoch später selbst dementierte. So blieb der Innenverteidiger schließlich bei Crystal Palace.
Beim FC Bayern ist hingegen noch unklar, ob Dayot Upamecano, dessen Vertrag ebenfalls 2026 ausläuft, über die Saison hinaus bleibt. Der Franzose verhandelt seit Monaten über einen neuen Vertrag beim deutschen Rekordmeister.
WAS WURDE GESAGT?
Sollte eine Verlängerung mit Upamecano scheitern, könnte Guehi - gemeinsam mit Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund - als möglicher Nachfolger bereitstehen. "Unser klares Ziel ist, mit Upa zu verlängern. Falls das nicht klappen sollte, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man sich vorbereiten. Es wäre dumm, wenn wir es nicht täten", stellte Eberl klar. Zu den Guehi-Gerüchten sagte er: "Ich bestätige gar nichts - aber wir sind auf dem Markt unterwegs."
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Guehi ist bei den Eagles nicht nur Kapitän, sondern auch unangefochtener Stammspieler. In der aktuellen Saison absolvierte er bereits 15 Pflichtspiele, in denen ihm ein Treffer und zwei Vorlagen gelangen. Nur einmal stand er dabei nicht die vollen 90 Minuten auf dem Platz.