Es gab schon ein Treffen mit dem Trainer! FC Bayern München intensiviert offenbar seine Bemühungen um Verteidiger aus der Premier League

Schon vor Beginn der aktuellen Saison stand der englische Nationalspieler kurz vor einem Wechsel zum FC Liverpool. Obwohl beide Klubs und der Spieler einer Einigung zugestimmt hatten, machte Palace-Trainer Oliver Glasner den Transfer zunichte - Berichten zufolge drohte der Österreicher sogar mit seinem Rücktritt, was er jedoch später selbst dementierte. So blieb der Innenverteidiger schließlich bei Crystal Palace.

Beim FC Bayern ist hingegen noch unklar, ob Dayot Upamecano, dessen Vertrag ebenfalls 2026 ausläuft, über die Saison hinaus bleibt. Der Franzose verhandelt seit Monaten über einen neuen Vertrag beim deutschen Rekordmeister.