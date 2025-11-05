"Es fühlt sich gut an": Marc-Andre ter Stegen wieder für den FC Barcelona auf dem Platz

Bis zur Rückkehr wird es allerdings noch dauern. Die spanische LaLiga hatte ter Stegen im August als Langzeitverletzten eingestuft, was eine Ausfallzeit von mindestens vier Monaten bedeutete. Ter Stegen war am 24. Juli operiert worden.

Dass der eigentliche Barca-Kapitän ter Stegen aber im Tor der Katalanen stehen wird, sobald er wieder vollständig fit ist, scheint unwahrscheinlich. Vor der Saison war ihm der Status als Nummer eins aberkannt worden. Es entbrannte ein öffentlicher Streit, ter Stegen verlor zwischenzeitlich sogar die Kapitänsbinde, erhielt sie aber symbolisch vor dem Saisonbeginn zurück.