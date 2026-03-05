Obwohl beide Parteien sich grundsätzlich einig sind, könnte sich zwischen dem VfB Stuttgart und Deniz Undav offenbar ein zäher Vertragspoker entwickeln. Nach Informationen des kicker werden die laufenden Verhandlungen über eine Ausdehnung von Undavs 2027 auslaufenden Arbeitspapier zu einem "Balance-Akt".
Es droht ein zäher Vertragspoker: Deniz Undav hat wohl andere Vorstellungen als der VfB Stuttgart
Deniz Undav: Es gibt wohl zwei entscheidende Probleme
Zwar hatten sowohl der Nationalspieler als auch die Schwaben zuletzt mehrfach betont, dass die Zusammenarbeit weitergehen soll. Bei zwei entscheidenden Bedingungen herrsche allerdings Uneinigkeit. Zum einen soll es unterschiedliche Vorstellungen bei der Vertragslänge geben. Zum anderen stelle die Gehaltsfrage ein Problem dar.
Demnach bestehe Undav auf eine Verlängerung seines Vertrags um drei weitere Jahre, der VfB biete dem 29-Jährigen jedoch nur maximal zwei Jahre an. In Sachen Entlohnung werde Undav dem Bericht zufolge seinen derzeitigen Verdienst von kolportierten 4,5 bis fünf Millionen Euro zudem nicht herunterschrauben, während die Stuttgarter ihre Gehaltsausgaben im Zaum halten wollen.
- Getty
Deniz Undav redet sich in Rage
Der Lizenzspieler-Etat bei den Schwaben stieg in den vergangen Jahren kontinuierlich an. Jener betrug 2021 noch 56,2 Millionen Euro, drei Jahre später waren es 88,7 Millionen Euro. Für das laufende Jahr geht der kicker derweil von einer Summe aus, die "deutlich im dreistelligen Millionenbereich" liege. Daher wolle die VfB-Führung eine Lösung finden, ohne dabei ins Risiko zu finden. Auch um potenzielle Wünsche von anderen Leistungsträgern im Zaum zu halten, die mit etwaigen Vertragsverlängerungen zumeist einhergehen.
Dennoch befinden sich Undav und die Stuttgarter Verantwortlichen weiterhin in einem guten Austausch. Obendrein liefert der Stürmer herausragende Leistungen ab. Mit wettbewerbsübergreifend 18 Tore und elf Vorlagen ist er der aktuell beste deutsche Torjäger.
Seiner Meinung nach werden seine Leistungen allerdings nicht entsprechend gewürdigt, weshalb er sich am Mittwoch gegenüber der Bild regelrecht in Rage redete. "Ich habe die beste Quote, daher verstehe ich nicht, dass man über andere Stürmer spricht und nicht über mich. Dass mein Name immer nur als falsche Neun fällt. Das habe ich schon gesagt, dass mir das auf den Zeiger geht. Das höre ich mein Leben lang. Ich dachte, dass das jetzt, nachdem ich so gut treffe, aufhört."
Statistiken und Leistungsdaten von Deniz Undav beim VfB Stuttgart
- Bundesliga: 20 Spiele, 14 Tore, 3 Assists
- Europa League: 8 Spiele, 2 Tore, 6 Assists
- DFB-Pokal: 4 Spiele, 2 Tore, 2 Assists