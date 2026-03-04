Es droht der nächste Verlust eines Top-Talents! Julian Nagelsmann könnte in seinem WM-Kader für eine große Überraschung sorgen

In der Innenverteidigung gelten Nico Schlotterbeck und Jonathan Tah aktuell als gesetzt. Zwei weitere Plätze dürften in der Verlosung stehen, für die gleich mehrere Kandidaten infrage kommen. Die besten Chancen auf dem Papier dürften Waldemar Anton und Antonio Rüdiger haben.

Anton spielt eine bärenstarke Saison beim BVB und leistete sich nur wenige Aussetzer. In Abwesenheit von Schlotterbeck in der Frühphase der Spielzeit stieg er sogar zum Abwehrchef auf. Auch im DFB-Team präsentierte er sich in der jüngeren Vergangenheit grundsolide.

Und Rüdiger? Sein Status als unumstrittener Abwehrchef beim DFB liegt in der Vergangenheit. Neben einigen Fehlern im Trikot von Real Madrid und Deutschland fiel er in den vergangenen Monaten eher mit Ausrastern als mit guten Leistungen auf. Im Pokal-Clasico gegen Barca sogar so negativ, dass er bei der Nationalmannschaft eine Art Bewährung bekam und öffentlich gerügt wurde. Doch erst am Montag sorgte der 33-Jährige mit einem Brutalo-Foul für erneuten Wirbel. Und damit nicht genug! Rüdiger hat allein in dieser Saison 21 (!) Spiele bei den Königlichen verletzungsbedingt verpasst.

Seine letzte Berufung für das DFB-Team geht auf den Lehrgang zurück, als sich die Nagelsmann-Elf auf historische Art und Weise - und mit einem unterirdischen Rüdiger - gegen die Slowakei blamierte. Seit seiner Rückkehr im Februar stand er zumindest wieder regelmäßig in Reals Startelf, darunter auch gegen Benfica Lissabon in den Champions-League-Playoffs. Nagelsmann betonte, dass Rüdigers körperlicher Zustand letztlich ausschlaggebend sein wird: "Antonio muss 100 Prozent fit und gesund sein. Wenn er so Wehwehchen hat, die er auch bei uns teilweise hatte, kommt er nicht an sein Leistungslimit, und das ergibt dann keinen Sinn. Aber er ist da auf einem guten Weg."

Doch würde sich ein fitter Rüdiger mit Rang drei oder sogar vier in der Hackordnung tatsächlich zufriedengeben? Und was passiert, wenn seine Leistungen weiterhin so schwankend sind oder er das nächste Mal Rot sieht? Und braucht es nicht noch einen weiteren Linksfuß, sollte Schlotterbeck verhindert sein? Ohne ihn, sagte Nagelsmann, "hatten wir schon Riesenprobleme in der Spieleröffnung, wenn er nicht gespielt hat. Schlotti ist ein unfassbar wichtiger Spieler. Trotzdem müssen wir uns darauf vorbereiten, was passiert, wenn er mal nicht spielen kann."

Jeff Chabot vom VfB Stuttgart bringt dieses Profil genau mit. Nicht von ungefähr setzte sich Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zuletzt für ihn ein. Sowohl im Spielaufbau als auch im Zweikampf gehört der Linksfuß zu den besten Spielern auf seiner Position in der Bundesliga. Gegen ihn spricht, dass er noch keinerlei Erfahrungen für die A-Nationalmannschaft sammeln durfte. Chabots letztes Spiel im DFB-Dress geht auf einen Einsatz bei der U21 im Oktober 2019 zurück.

Malick Thiaw (Newcastle United) und Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand) sind dagegen schon weiter. Beide durften schon beim DFB mitwirken, standen beim vergangenen Lehrgang im November aber ebenfalls nicht auf Nagelsmanns Liste. Für ihre beiden Klubs in der Premier League bzw. Serie A glänzen aber beide mit durchaus guten Leistungen und stehen regelmäßig in der Startelf. Für Rüdiger könnte es also richtig eng werden, sollten Nagelsmanns Sätze nicht eben genau für Chabot und Co. gegolten haben.