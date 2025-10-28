"Es bahnt sich eine schlechte Neuigkeit an": Fanszene des BVB kritisiert Jürgen Klopp und Red Bull

Die Kritik der BVB-Fans richtete sich dementsprechend auch an den ehemaligen Trainer persönlich. Im vor dem Bundesligaspiel gegen Köln (1:0) herausgegebenen Fanzine 'Vorspiel' heißt es: "In der ungarischen Hauptstadt bahnt sich eine schlechte Neuigkeit an."

Zwar wird eingeordnet: "Eine solche Partnerschaft ist zwar nicht gleichzusetzen mit einer Übernahme des Klubs durch den Brausekonzern", jedoch warnen die BVB-Anhänger, "sie zeigt aber dennoch, wie diese weiterhin versuchen, ihren Einfluss auf das Fußballgeschäft auszubauen."