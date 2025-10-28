Teile der Fanszene von Borussia Dortmund haben Kritik an der Partnerschaft zwischen dem ungarischen Erstligisten Ujpest FC Budapest und Red Bull geäußert.
"Es bahnt sich eine schlechte Neuigkeit an": Fanszene des BVB kritisiert Jürgen Klopp und Red Bull
WAS IST PASSIERT?
Zuvor war es zu einem Treffen zwischen Budapests Vereinspräsident Ratatics Peter und Red Bulls Global Head of Soccer Jürgen Klopp sowie weitere RB-Vertreter in New York gekommen, bei dem die genauen Umstände der Zusammenarbeit besprochen wurden.
- Getty Images
WAS WURDE GESAGT?
Die Kritik der BVB-Fans richtete sich dementsprechend auch an den ehemaligen Trainer persönlich. Im vor dem Bundesligaspiel gegen Köln (1:0) herausgegebenen Fanzine 'Vorspiel' heißt es: "In der ungarischen Hauptstadt bahnt sich eine schlechte Neuigkeit an."
Zwar wird eingeordnet: "Eine solche Partnerschaft ist zwar nicht gleichzusetzen mit einer Übernahme des Klubs durch den Brausekonzern", jedoch warnen die BVB-Anhänger, "sie zeigt aber dennoch, wie diese weiterhin versuchen, ihren Einfluss auf das Fußballgeschäft auszubauen."
WAS IST DER HINTERGRUND?
Klopp stand von 2008 bis 2015 als Coach an der Dortmunder Seitenlinie und feierte mit den Schwarzgelben unter anderem den Gewinn zweier deutscher Meisterschaften. Seit seinem Wechsel ins Red-Bull-Imperium wächst allerdings auch in Dortmund die Kritik an ihm.