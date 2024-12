Erste Niederlage in der Bundesliga: FC Bayern verliert überraschend bei Mainz 05

Die Unbesiegbarkeit des FCB in der Bundesliga in dieser Spielzeit ist nach einem schwachen Auftritt in Mainz dahin.

Koan Kane, koan Neuer, koane Punkte: Der verletzungsgeplagte Tabellenführer Bayern München ist beim krassen Außenseiter FSV Mainz 05 gestolpert und hat überraschend die erste Saisonniederlage in der Fußball-Bundesliga kassiert. Ohne acht Profis wie den englischen Starstürmer Harry Kane und Kapitän Manuel Neuer im Tor unterlagen die harmlosen Münchner beim Tabellenneunten völlig verdient mit 1:2 (0:1). Auf die faktische Krönung zum Weihnachtsmeister muss Trainer Vincent Kompany dadurch noch warten, die Konkurrenz im Titelkampf kann wieder Boden gut machen. Wirbelwind Jae-sung Lee (41., 61.) schockte die ratlosen Bayern mit einem Doppelpack und sorgte für die Überraschung. Nationalspieler Leroy Sane (87.) gelang nur noch Ergebniskosmetik.