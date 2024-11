Der FC Bayern München soll mehr als nur ein Auge auf Omar Marmoush geworfen haben. Zwei prominente Fürsprecher soll der 25-Jährige haben.

15 Torbeteiligungen in neun Spielen hat Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt bereits in dieser Bundesligasaison gesammelt. Kein Wunder, dass sich die Gerüchte um hochkarätige Interessenten für den Ägypter mehren. Dass der FC Bayern München unter diesen angeblichen Interessenten sein soll, ist nicht neu. Jedoch soll nun Bewegung in die Transferstory gekommen sein.