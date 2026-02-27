Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, soll Manchester City Interesse an Vinicius Junior angemeldet und den Flügelspieler darum gebeten haben, seinen im Sommer 2027 auslaufenden Vertrag bei Real Madrid nicht zu verlängern - allerdings unter einer Bedingung, die am aktuellen City-Trainer Pep Guardiola geknüpft sei.
Erst nach Abgang von Pep Guardiola? Manchester City drängt Vinicius Junior angeblich zu drastischem Schritt bei Real Madrid
Denn auch Guardiola verfügt bei City über einen Vertrag bis 2027. Sollte er diesen nicht verlängern - was durchaus möglich ist -, würde der Premier-League-Klub dem Bericht zufolge erst dann versuchen, Vinicius auf die Insel zu holen. Der Brasilianer, der zuletzt im Rassismus-Skandal gegen Benfica im Rampenlicht stand, passe nämlich nicht in Guardiolas Spielsystem. Der Katalane bevorzuge demnach viel lieber Vinicius' Teamkollegen Rodrygo. Bereits zu Beginn der Saison hatte es Berichte über ein Interesse von City an Rodrygo gegeben, ein Transfer kam letztlich jedoch nicht zustande.
Auch rund um Vinicius kursieren seit einiger Zeit immer wieder Gerüchte über einen möglichen Abschied von Real. In den vergangenen Jahren wurde der 25-Jährige mehrfach mit einem lukrativen Wechsel in die Saudi Pro League in Verbindung gebracht. Auch englische Spitzenklubs sowie Paris Saint-Germain sollen seine Situation genau beobachten. Für Real Madrid wäre ein ablösefreier Abgang im Sommer 2027 das Worst-Case-Szenario, das die Königlichen um jeden Preis vermeiden wollen.
- (C)Getty Images
Vinicius soll mehrmals einen Real-Abschied gefordert haben
Vinicius soll in der laufenden Saison bereits mehrfach den Wunsch geäußert haben, Real Madrid zu verlassen – unter anderem nach seiner erneuten Auswechslung zu Beginn der Saison gegen den FC Barcelona. Laut DAZN rief er dabei: "Immer ich!" und schimpfte: "Ich verlasse das Team, es ist besser, wenn ich gehe. Ich gehe!" Seinen Wutausbruch untermauerte er mit einem deftigen Fluch ("Zur Hölle!"), den der damalige Trainer Xabi Alonso sofort erwiderte: "Auf geht's, Vini, verdammt noch mal!"
Zu Alonso hatte Vinicius die meiste Zeit und dem Vernehmen nach keinen guten Draht. Nach dessen Entlassung geriet der Brasilianer bei den eigenen Fans deshalb in die Kritik und wurde unter anderem beim Ligaspiel gegen Levante ausgepfiffen. Laut El Periodico soll er daraufhin seinem Umfeld erneut gesagt haben: "Ich will nicht dort spielen, wo sie mich nicht haben wollen." Im Januar übernahm Alvaro Arbeloa das Amt des Real-Trainers. Seitdem läuft es nicht nur sportlich besser, auch Vinicius scheint wieder zufriedener zu sein.
Zur Wahrheit gehört jedoch auch, dass die Versuche von Real, den Vertrag des 25-Jährigen vorzeitig zu verlängern, bislang erfolglos blieben. Angeblich fordert Vinicius eine deutliche Gehaltserhöhung, die Real bisher nicht gewähren möchte.
Vinicius Junior: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 37
- Tore: 13
- Vorlagen: 11
Häufig gestellte Fragen
Vinicius angestammte Position ist die des linken Flügelspielers. Hier kann er seine Schnelligkeit und seine Stärken im 1-gegen-1 am besten ausspielen. Jedoch besetzt er bei Real Madrid auch immer häufiger die Mitte, weil auch sein Teamkollege Kylian Mbappe gerne über links kommt. Vini Jr. rotiert auch während dem Spiel gerne die Positionen durch, auch auf die rechte Seite
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior, wie Vini Jr. mit vollem Namen heißt, wurde am 12. Juli 2000 in Sao Goncalo, einer Großstadt des brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro geboren. Die Stadt hat knapp eine Millionen Einwohner.
Bei Real Madrid bekleidet Vini Jr. seit der Saison 2023/24 die legendäre Nummer Sieben. Die prominenten Vorgänger von ihm: Cristiano Ronaldo, Raul und Emilio Butragueño. Bei Brasilien ist er meist mit der Nummer 10 im Einsatz, Vinicius trug aber auch schon öfters beim Nationalteam die Sieben.
Laut Angaben seines Vereins misst Vinicius genau 1,76 Meter. Damit wird er nicht mehr zu einem gefürchteten Kopfballungeheuer werden, die Stärken des Brasilianers liegen aber sowieso in anderen Bereichen.
Auf der Website von Real Madrid ist sein Gewicht mit 73kg beziffert. Dies hilft ihm natürlich bei seinen schnellen Dribblings und Wendungen.
Bekannt ist, dass Vinicius meistens mit seinen Nike Zoom Mercurial spielt. Die genau Größe seiner Stiefel ist jedoch nicht bekannt.
Sein starker Fuß ist klar der rechte. Letzte Saison erzielte er 14 seiner 20 Treffer für Real Madrid mit diesem Fuß. Aber auch der linke ist nicht zu unterschätzen, damit war Vini Jr. sechsmal erfolgreich.
Vinicius landete schon im Jahr 2005 beim größten Klub der Region, Flamengo. Zwölf Jahre war er in den verschiedenen Jugendteams des Vereins unterwegs, bis der Flügelspieler mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab.
Gesicherte Informationen zu seinem genauen Wohnort sind nicht bekannt. Er dürfte jedoch im Madrider Nobelstadtteil La Moraleja wohnen. Auch in seiner Heimat Brasilien dürften Vini Jr. einige Immobilien gehören.
Real Madrid wird von BMW gesponsert und so fährt Vini Jr. auch meist ein Auto der deutschen Marke. Anfang letzter Saison bekam Vinicius einen BMW i7 M70 xDrive mit 659 PS und einem Wert von über 180.000 Euro. Gesichert ist auch, dass sich in seiner Autosammlung auch noch weitere Fahrzeuge deutscher Hersteller befinden, so soll er unter anderem drei Audis in der Garage geparkt haben.
Vinicius spricht kein Deutsch. Seine Muttersprache ist portugiesisch und auch in spanisch kann er fließend kommunizieren, 2023 erhielt er sogar den spanischen Pass. Weiters wird vermutet, dass sich Vini Jr. auf Englisch zumindest verständigen kann.
Laut offiziellen Angaben hat Vinicius Jr. noch keine Kinder. Auch Gerüchte um einen Sohn oder eine Tochter des Superstars halten sich in Grenzen.
Vini Jr. ist nicht verheiratet und auch über eine Freundin ist nichts offiziell bekannt. Auch auf seinen Social Media-Kanälen gibt es keine Hinweise auf eine Beziehung.
Das Gehalt von Vini Jr. bei Real Madrid beläuft sich auf knapp 21 Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen noch Sponsorendeals und weiter Einnahmen. Forbes schätzt sein Nettovermögen auf 55 Millionen US-Dollar.
Titel und Trophäen hat Vini Jr. in seiner noch immer jungen Karriere schon viele gewonnen. Er wurde sowohl dreimal spanischer Meister, als auch spanischer Superpokalsieger und Klub-Weltmeister. Außerdem gewann der Brasilianer je zweimal die Champions League und den UEFA Super-Cup und zusätzlich konnte Vini auch einmal den spanischen Pokal in die Höhe stemmen. Das macht insgesamt 14 Profi-Titel - mit gerade einmal 25 Jahren.
Die leidigste Saga der vergangenen Jahre. Nach einer grandiosen Saison 2023/24 wurde Vinicius lange als Favorit auf den Ballon d'Or gehandelt. Als sich abzeichnete, dass der Spanier Rodri die Tropjäe einheimsen wird, machte die ganze Entourage von Real Madrid kehrt und boykottierte die Verleihung. Damit fügte Vini Jr. seinem Ruf erheblichen Schaden zu.
Immerhin wurde er im selben Jahr von der FIFA zum Weltfußballer 2024 gekürt. Mit Madrid gewann er in dieser Saison die Champions League, die LaLiga und den spanischen Supercup und erzielte dabei 24 Tore.
Vini Jr. ist der Spitzname des Brasilianers, der mit bürgerlichen Namen Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior heißt.