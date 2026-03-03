Ersatz für eigentliches Transferziel? FC Bayern beobachtet wohl Supertalent aus Portugal

Aus diesem Grund richtet der Rekordmeister nun den Fokus auf Banjaqui. Der Portugiese spielt aktuell für die B-Mannschaft von Benfica und kam in dieser Saison bereits auf 23 Pflichtspiele, darunter zwei Einsätze für die Profis unter Trainer Jose Mourinho. Zudem wurde er zweimal in den Champions-League-Kader berufen. Der portugiesische U21-Nationalspieler überzeugt vor allem durch seine Schnelligkeit und Physis, kombiniert mit einem ausgeprägten Offensivdrang.

Auf der Rechtsverteidiger-Position ist der FC Bayern aktuell mit Konrad Laimer bestens besetzt. Der Vertrag des Österreichers läuft noch bis 2027, eine Verlängerung wird angestrebt. Die Gespräche liegen derzeit jedoch auf Eis, da man beim Gehalt noch weit auseinanderliege. Laut der Bild fordert Laimer eine Erhöhung seines aktuellen Gehalts von acht bis neun Millionen Euro auf insgesamt 15 Millionen - inklusive möglicher Boni. Das Grundgehalt allein soll dabei weiterhin deutlich zweistellig sein, was nicht den Vorstellungen der Bayern-Bosse entspreche.