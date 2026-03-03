Laut Sky ist der 17-jährige Rechtsverteidiger neu auf der Wunschliste der Bayern aufgetaucht, nachdem sich die Situation beim eigentlichen Top-Kandidaten Givairo Read von Feyenoord Rotterdam zunehmend ungewiss gestaltet.
Ersatz für eigentliches Transferziel? FC Bayern beobachtet wohl Supertalent aus Portugal
Zwar laufen die Gespräche mit dem Niederländer weiter, doch fehlt dieser bereits seit fast vier Monaten aufgrund einer Oberschenkelverletzung. Hinzu kommt, dass das Gesamtpaket, das für Read geschnürt werden müsste, durch andere Interessenten immer teurer werde, heißt es.
FC Bayern strebt Verlängerung mit Konrad Laimer an
Aus diesem Grund richtet der Rekordmeister nun den Fokus auf Banjaqui. Der Portugiese spielt aktuell für die B-Mannschaft von Benfica und kam in dieser Saison bereits auf 23 Pflichtspiele, darunter zwei Einsätze für die Profis unter Trainer Jose Mourinho. Zudem wurde er zweimal in den Champions-League-Kader berufen. Der portugiesische U21-Nationalspieler überzeugt vor allem durch seine Schnelligkeit und Physis, kombiniert mit einem ausgeprägten Offensivdrang.
Auf der Rechtsverteidiger-Position ist der FC Bayern aktuell mit Konrad Laimer bestens besetzt. Der Vertrag des Österreichers läuft noch bis 2027, eine Verlängerung wird angestrebt. Die Gespräche liegen derzeit jedoch auf Eis, da man beim Gehalt noch weit auseinanderliege. Laut der Bild fordert Laimer eine Erhöhung seines aktuellen Gehalts von acht bis neun Millionen Euro auf insgesamt 15 Millionen - inklusive möglicher Boni. Das Grundgehalt allein soll dabei weiterhin deutlich zweistellig sein, was nicht den Vorstellungen der Bayern-Bosse entspreche.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- Freitag, 6. März: FC Bayern - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)
- Dienstag, 10. März: Atalanta - FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 14. März: Bayer Leverkusen - FC Bayern (Bundesliga)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verdorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.