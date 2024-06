Medienberichten zufolge werden die Red Devils nach einer abschließenden Bewertung der Saison mit dem bisherigen Trainer weitermachen.

Erik ten Hag bleibt offenbar auch in der kommenden Saison Trainer von Manchester United: Wie The Athletic berichtet, hat der ehemalige Ajax-Coach zugestimmt, bei den Red Devils zu bleiben, nachdem der Vorstand zuvor beschlossen hatte, an ihm festzuhalten.

Laut dem Bericht wird United mit dem 54-Jährigen zudem Gespräche über eine Verlängerung seines Vertrags führen. Dieser läuft im Sommer 2025 aus.