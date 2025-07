Aufatmen bei OL: Frankreichs einstiger Serienmeister muss doch nicht in die Ligue 2 zwangsabsteigen.

Olympique Lyon spielt auch in der kommenden Saison in der französischen Ligue 1. Der frühere Serienmeister hatte mit einem Einspruch gegen den Zwangsabstieg bei der Nationalen Kontroll- und Verwaltungsdirektion (DNCG) Erfolg. Das teilte der französische Fußballverband FFF am Mittwoch mit.