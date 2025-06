Bitte Pille für den siebenfachen französischen Meister Olympique Lyon. Die Südfranzosen müssen in die zweite Liga absteigen.

Paukenschlag in der französischen Ligue 1: Der frühere Serienmeister Olympique Lyon wurde von der Nationalen Kontroll- und Verwaltungsdirektion (DNCG) wegen Verstößen gegen die Finanzauflagen in die Ligue 2 zurückgestuft. Das gab die Profifußballliga (LFP) am Dienstagabend bekannt.