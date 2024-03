Nach zwei schwachen Auftritten in der Länderspielpause mit Frankreich hagelt es Kritik an PSG-Superstar Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé stand bei der 0:2-Niederlage Frankreichs gegen Deutschland und beim 3:2-Sieg gegen Chile durchgehend auf dem Feld, konnte aber in über 180 Spielminuten kein Tor für die Équipe Tricolore erzielen.

In der Heimat rückten dabei die schlechten Leistungen des Superstars in den Fokus und sorgten für eine Menge Kritik an Mbappé. Ihm wird vorgeworfen, sich "nicht einmal bewegt" zu haben. Nationaltrainer Didier Deschamps wechselte ihn dennoch nicht aus.