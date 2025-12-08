"Er zerstört sein Vermächtnis, auf ganzer Linie!" Wayne Rooney übt heftige Kritik an Mohamed Salah vom FC Liverpool

Die BBC schrieb von "einem der explosivsten Interviews der Premier-League-Ära", in der Presse war von "Rebellion", "Bürgerkrieg" und "Inferno" zu lesen. Die New York Times fragte: "Was hast du nur getan, Mo?"

Das fragte sich auch Rooney. Trainer Slot müsse nun klare Kante zeigen und Salah für das Champions-League-Spiel bei Inter Mailand am Dienstag aus dem Kader streichen, forderte er. "Wenn ich er (Slot) wäre, würde er (Salah) auf keinen Fall im Team sein."

Auch Liverpool-Legende Michael Owen kritisierte den dritterfolgreichsten Stürmer der Klubgeschichte (420 Spiele, 250 Tore). "Oh, Mo Salah", schrieb Owen bei X, "ich kann mir gut vorstellen, wie du dich fühlst", aber der 33-Jährige hätte sich "auf die Lippe beißen" sollen.