Tim Ursinus

Er würde nichts kosten! Verpflichtet der FC Bayern München einen Abwehrspieler von PSG?

PSG will Emmanuel Mbemba offenbar den Rücken kehren. Schnappt sich der FC Bayern das Pariser Abwehrtalent?

Das 17-jährige Talent Emmanuel Mbemba hat sich nach Informationen von der französischen Zeitung L'Equipe dazu entschieden, Paris Saint-Germain im Sommer zu verlassen.

  • FC Bayern und Bayer Leverkusen sollen an PSG-Talent Emmanuel Mbemba dran sein

    Dann läuft der Vertrag des vielseitigen Linksfußes aus, der sowohl als linker Außenverteidiger als auch als Innenverteidiger agieren kann. 

    Der bevorstehende Abschied soll gleich mehrere Interessenten auf den Plan rufen, darunter auch der FC Bayern München und Bayer Leverkusen.

  • EberlGetty Images

    Auch Paris FC an Mbemba interessiert?

    L'Equipe hatte bereits Anfang des Jahres berichtet, dass der deutsche Rekordmeister gute Chancen auf eine Verpflichtung Mbemba hätte. Nun könnte er ablösefrei an die Isar wechseln. 

    Neben Bundesliga-Konkurrent Leverkusen soll aber auch Paris FC Interesse an dem Juwel zeigen. Eine Entscheidung über seine Zukunft wird in den kommenden Wochen erwartet.

  • Die nächsten Spiele des FC Bayern München

    • 6. März: FC Bayern vs. Gladbach (Bundesliga)
    • 10. März: Atalanta vs. FC Bayern (Champions League)
    • 14. März: Leverkusen vs. FC Bayern (Bundesliga)
    • 18. März: FC Bayern vs. Atalanta (Champions League)
