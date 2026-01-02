Jonah Kusi AsareGetty
Er wollte unbedingt in die Premier League wechseln und wurde bitter enttäuscht! Der FC Bayern München könnte die nächste Leihe vorzeitig abbrechen

Auch diese Leihe stellte sich als Missverständnis heraus. Der FC Bayern München ist wohl erneut zum Handeln gezwungen.

Der FC Bayern München denkt offenbar über einen Abbruch der Leihe von Jonah Kusi-Asare nach, der bei Fulham bislang kaum Rolle spielt.

Wie die tz berichtet, könnte der Stürmer wie auch Torhüter Daniel Peretz vorzeitig schon bald woanders unterkommen oder vorerst nach München zurückkehren. Der Israeli hatte beim HSV den Zweikampf um den Status der Nummer eins mit Daniel Heuer Fernandes verloren und steht dem Vernehmen nach vor einem Wechsel zum englischen Zweitligisten FC Southampton.

  • Kusi-Asare kam nur für 40 Minuten zum Einsatz

    Was für Peretz gilt, trifft bislang auch auf Kusi-Asare zu. Der Schwede kam in einem halben Jahr bei Fulham nur auf fünf mickrige Kurzeinsätze über 40 Minuten, davon 23 in der Premier League. Eine Torbeteiligung steuerte er wenig überraschend nicht bei. 

    Kusi-Asare soll im Sommer auf einen Wechsel auf die Insel gepocht haben, die Bayern kamen seinem Wunsch letztlich nach. Dabei verfolgte der deutsche Rekordmeister dem Bericht zufolge eigentlich andere Pläne und erwog ein Leihgeschäft mit Partnerklub Grasshoppers Zürich oder nach Belgien respektive in die Niederlande. 

    Bayern wollte Kusi-Asare eigentlich nicht an Fulham verleihen

    Dennoch war man bei den Bayern davon überzeugt, dass Kusi-Asare beim Verein aus dem Westen Londons den nächsten Schritt gehen könne. Der 18-Jährige habe "hervorragende Anlagen" und solle nun "wertvolle Erfahrungen auf europäischem Spitzenniveau" sammeln, erklärte Sportdirektor Christoph Freund nach Bekanntgabe des Deals. Fulham sicherte sich obendrein eine Kaufoption, die Müncher wiederum eine Rückkaufklausel. 

    Trainer Marco Silva setzte in seinem bevorzugten 4-2-3-1-Sytsem stattdessen zumeist auf  Raul Jimenez (34) oder Rodrigo Muniz (24). Als im Oktober gegen den AFC Bournemouth beide fehlten, bot er anstelle von Kusi-Asare den 18-jährigen Mittelfeldspieler Josh King als falsche Neun auf. Auch zu einer Einwechslung kam es nicht, was anschließend für Unverständnis in der Fulham-Szene sorgte

    Dabei hatte Kusi-Asare in der Sommer-Vorbereitung der Bayern durchaus unter Beweis gestellt, dass er in der Premier League mithalten kann. Gegen Tottenham Hotspur erzielte er sogar ein Tor, auch gegen die Grasshoppers Zürich war der Teenager erfolgreich. 

  • Jonah Kusi-Asare: Die Leistungsdaten als Profi

    • FC Bayern München II: 13 Spiele, 826 Einsatzminuten, 2 Tore, 2 Assists
    • FC Fulham: 5 Spiele, 40 Einsatzminuten, 0 Tore, 0 Assists
    • AIK Solna (Schweden): 4 Spiele, 62 Einsatzminuten, 0 Tore, 0 Assists
    • FC Bayern München: 2 Spiele, 6 Einsatzminuten, 0 Tore, 0 Assists

