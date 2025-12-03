Noel AsekoGetty
Er wird mit N'Golo Kante verglichen! Bringt ein Leihspieler dem FC Bayern München eine Millionensumme ein?

In der 2. Bundesliga gehört Noel Aseko zu den Unterschiedspielern von Aufstiegskandidat Hannover 96. Im Sommer könnte er dem FC Bayern München eine Millionensumme einbringen.

Lennart Karl ist aktuell das beste Beispiel dafür, dass Talente beim FC Bayern München sehrwohl zu einer festen Größe heranwachsen können. Für einen Haufen Spieler dieser Zunft ist seit Jahren allerdings kein Platz im Luxus-Profikader, weshalb immer in den vergangenen Jahren immer mehr Youngster verliehen wurden. 

Einige, wie zum Beispiel Jonah Kusi-Asare (FC Fulham), tun sich aber auch bei ihren Leihklubs schwer. Für Noel Aseko gilt das allerdings nicht.

  • Der 20-Jährige gehört zu den absoluten Leistungsträgern bei Hannover 96 in der 2. Bundesliga und hat maßgeblichen Anteil daran, dass die Niedersachsen tatsächlich ihr großes Ziel vom Aufstieg in die Erstklassigkeit erfüllen könnten. Nach 14 Spieltagen weilt die Mannschaft von Trainer Christian Titz mit 27 Zählern auf dem vierten Platz, punktgleich mit dem Tabellendritten SV Elversberg und nur zwei beziehungsweise vier Punkte hinter dem Spitzenduo SC Paderborn (29) und FC Schalke 04 (31). 

    Umso wichtiger war der 3:0-Sieg gegen den leicht kriselnden Karlsruher SC am vergangenen Wochenende, der vor allem ein Verdienst Asekos war. Der eigentlich eher defensiv eingestellte Mittelfeldspieler bereitete die ersten beiden Treffer vor, das 2:0 gar traumhaft: Das Bayern-Juwel ließ auf ein tolles Solo einen ebenso eleganten Pass auf Benedikt Pichler folgen. 

    Die Lorbeeren für seine abermals gute Leistung strich er bereits bei seiner Auswechslung in der 81. Minute ein, als sich die Fans im Stadion erhoben und Aseko lautstark beklatschten. Standing Ovations hat Aseko allein schon für seine rasante Entwicklung seit dem Sommer verdient, der aufgrund seiner Spielweise häufig mit dem französischem Weltmeister N'Golo Kante verglichen wird und seit September eine feste Größe der deutschen U21-Nationalmannschaft ist. Die Bayern legten 2022 bereits eine Million Euro auf den Tisch, um Aseko aus dem Nachwuchs von Hertha BSC loszueisen. 

    Hannover besitzt eine Kaufoption - der FC Bayern eine Rückkaufklausel

    Schon im Februar dieses Jahres hatte er sich Hannover angeschlossen, um Spielpraxis auf höherem Niveau als noch für die FCB-Reserve in der Regionalliga Bayern zu sammeln. Sein Debüt feierte er allerdings erst am letzten Spieltag der vergangenen Saison, nachdem er zuvor ausschließlich für die Zweitvertretung in der 3. Liga zum Einsatz gekommen war. Seither geht es steil bergauf. Zum Auftakt gegen den 1. FC Kaiserslautern gelang Aseko sein Debüt-Tor, ein weiteres folgte gegen Dynamo Dresden am 6. Spieltag. Beim 2:0-Sieg über den damaligen Tabellenführer SC Paderborn eine Woche vor dem KSC-Spiel verbuchte er seinen ersten Assist, womit er nun bei fünf direkten Torbeteiligungen steht.

    Dementsprechend loten die Niedersachsen schon einen Plan aus, wie sie Aseko langfristig behalten und womöglich schon bald in der Bundesliga auf ihn setzen können. Eine feste Verpflichtung stellt zunächst kein wirkliches Problem dar. Hannover sicherte sich im Zuge des Leih-Deals vorausschauend eine Kaufoption in Höhe von einer Million Euro. Allerdings scheinen auch die Bayern auf eine Leistungsexplosion vorbereitet gewesen zu sein. Die Münchner können ihr Talent dank einer Klausel für einen niedrigen Zuschlag zurückkaufen.

    Daher spielen die 96er nach Informationen der Bild-Zeitung auf Zeit. Hannover verzichte aktuell darauf, die Option zu ziehen, damit die Bayern nicht sofort reagieren können. Demnach gelte die Option bis Ende April. Anschließend kann eine gemeinsame Lösung gefunden werden. Schließlich ist die Beziehung zwischen beiden Vereinen gut, wie sich am Beispiel Bright Arrey-Mbi zeigt. Der Verteidiger war 2023 nach einer einjährigen Leihe ablösefrei nach Hannover gewechselt, ein Jahr später bekamen die Bayern zehn Prozent von den 6,5 Millionen Euro Ablöse, die SC Braga bezahlte.

  • Aseko heiß begehrt - womöglich auch beim FC Bayern?

    Somit würde Aseko weiterhin unter seinem Förderer Titz spielen, der im Sommer das Traineramt übernommen hatte. Der frühere Magdeburg-Coach schwärmte zuletzt von dessen Fähigkeiten, "schon mit dem ersten Kontakt einen Ball sichern und direkt in die Tiefe gehen" zu können. Allerdings gibt es in Hannovers Planungen ein Problem.

    Asekos Qualitäten haben Vereine auf den Plan gerufen, die bereits erstklassig sind. Deshalb geht ein Verbleib in Hannover wohl auch nur mit dem Aufstieg einher. Laut transfermarkt.de sollen gleich mehrere Teams aus der Bundesliga und Premier League ihre Fühler nach ihm ausgestreckt haben. Der FC Brügge habe obendrein schon konkretes Interesse hinterlegt. Ausgerechnet. Die Belgier hatten in U21-Nationalspieler Nicolo Tresoldi bereits im Sommer einen Leistungsträger aus Hannover geholt. 7,5 Millionen Euro gingen über die Ladentheke, durch Boni kann die Summe noch auf zehn Millionen Euro anwachsen. 

    Womöglich stellen sich aber auch die Bayern quer. Da Leon Goretzkas Vertrag am Saisonende ausläuft, könnte zur neuen Spielzeit durchaus Bedarf in der Schaltzentrale von Vincent Kompany herrschen. Aseko wäre eine günstige Alternative zu den gesetzten Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic, sollte Goretzka gehen. Das gesparte Geld könnte in andere Kader-Baustellen investiert werden - ganz nach dem Geschmack der Führungsetage

    Traut Kompany ihm die Rolle zu, würden auch Pavlovic oder Tom Bischof wie aktuell auch Karl davon profitieren, dass ihnen kein kostspieliger Neuzugang vor die Nase gesetzt wird. 

    Hannover 96 spielt um den Aufstieg: Die Tabelle der 2. Bundesliga

    PlatzMannschaftSpieleTorePunkte
    1FC Schalke 041418:831
    2SC Paderborn 071421:1429
    3SV 07 Elversberg1427:1327
    4Hannover 961427:1827
    5SV Darmstadt 981423:1326
    6Hertha BSC1417:1026
