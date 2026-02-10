Hinter der Zukunft von Juventus Turins Stürmer Dusan Vlahovic steht ein Fragezeichen. Geht es nach Vlahovics Fitnesstrainer bei der serbischen Nationalmannschaft und engem Freund Dusan Ilic, wird der Stürmer schon bald für den FC Barcelona die Schuhe schnüren.
"Er wird meiner Meinung nach zu Barcelona gehen": Trainer prophezeit Wechsel nach Spanien von Bayern-Kandidat
"Er wird meiner Meinung nach zu Barcelona gehen. Vor Juventus hatte er mit Atletico Madrid gesprochen, sich aber für die Bianconeri entschieden. Es war ein Angebot, das unmöglich abzulehnen war", sagte Ilic im Interview mit Tuttosport.
Vlahovics Vertrag bei Juve läuft zum Saisonende aus. Spekulationen über einen Wechsel zum FC Barcelona halten sich bereits seit längerem hartnäckig. Schon vor seinem Wechsel von Florenz zu Juventus 2022 stand Vlahovic auf der Wunschliste des FC Barcelona.
Nun berichtete ESPN Ende Januar, dass die Katalanen Julian Alvarez von Atletico Madrid und eben Vlahovic als mögliche Nachfolger von Robert Lewandowski ins Auge gefasst haben - dessen Vertrag bei den Blaugrana läuft ebenfalls im Sommer aus. Ein Abschied des Polen ist nicht ausgeschlossen, zumal angeblich bereits der MLS-Klub Chicago Fire ein Angebot unterbreitet haben soll.
Fitnesstrainer empfiehlt Vlahovic Wechsel
Aktuell fehlt Vlahovic wegen einer Leistenverletzung, zuvor hatte er in 17 Einsätzen für Juventus in allen Wettbewerben sechs Tore erzielt und zwei Vorlagen geliefert. Seit seinem Wechsel zu den Bianconeri tut sich der serbische Nationalspieler schwer, die hohen Erwartungen zu erfüllen.
Vlahovic ist jedoch nicht nur für Barcelona interessant: Auch Premier-League-Klubs wie Tottenham und Chelsea sowie die AC Milan, aber auch der FC Bayern München sollen ein Auge auf den 25-Jährigen geworfen haben.
Ilic ist überzeugt, dass ein Tapetenwechsel für Vlahovic dringend nötig ist: "Nur so wird er wieder zu dem Spieler, den wir bei Florenz gesehen haben. Er war Weltklasse, er hatte diese Fähigkeiten immer." Der Angreifer müsse jetzt einen neuen Weg einschlagen "und versuchen, voranzukommen."
Dusan Vlahovic: Seine Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 17
- Tore: 6
- Vorlagen: 2