"Er wird meiner Meinung nach zu Barcelona gehen": Trainer prophezeit Wechsel nach Spanien von Bayern-Kandidat

"Er wird meiner Meinung nach zu Barcelona gehen. Vor Juventus hatte er mit Atletico Madrid gesprochen, sich aber für die Bianconeri entschieden. Es war ein Angebot, das unmöglich abzulehnen war", sagte Ilic im Interview mit Tuttosport.

Vlahovics Vertrag bei Juve läuft zum Saisonende aus. Spekulationen über einen Wechsel zum FC Barcelona halten sich bereits seit längerem hartnäckig. Schon vor seinem Wechsel von Florenz zu Juventus 2022 stand Vlahovic auf der Wunschliste des FC Barcelona.

Nun berichtete ESPN Ende Januar, dass die Katalanen Julian Alvarez von Atletico Madrid und eben Vlahovic als mögliche Nachfolger von Robert Lewandowski ins Auge gefasst haben - dessen Vertrag bei den Blaugrana läuft ebenfalls im Sommer aus. Ein Abschied des Polen ist nicht ausgeschlossen, zumal angeblich bereits der MLS-Klub Chicago Fire ein Angebot unterbreitet haben soll.