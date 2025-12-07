Ein weiterer europäischer Spitzenklub zeigt Interesse an Adin Licina vom FC Bayern München: Laut der italienischen Gazzetta dello Sport ist nun auch die AC Milan an dem Talent dran.
Er will wohl unbedingt wechseln: Verliert der FC Bayern München ein DFB-Talent an Topklub?
Licina spielt bei Kompany überhaupt keine Rolle
Dem Bericht zufolge visieren die Rossoneri bereits im Januar einen Transfer des 18-jährigen Flügelspielers an.
Die Zahl der Interessenten an Licina steigt immer weiter: Neben Milan sollen auch Inter Mailand, Juventus Turin, Sporting Lissabon und Real Sociedad den deutschen U19-Nationalspieler beobachten. In Deutschland gelten unter anderem der FC Augsburg, Borussia Dortmund sowie mehrere Zweitligisten als interessiert.
Licina selbst möchte laut der Bild den FC Bayern im Sommer aufgrund mangelnder Perspektiven verlassen. Unter Trainer Vincent Kompany spielt er bislang überhaupt keine Rolle und wurde auch noch nicht in den Profikader berufen. Stattdessen kommt er für die Reservemannschaft in der Regionalliga sowie in der U19 der Youth League zum Einsatz.
Bei Licina-Verkauf: FC Bayern will offenbar eine Klausel
Die Münchner sollen sogar bereit sein, Licina, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, seinen Wechselwunsch zu erfüllen und ihn ziehen zu lassen. Gleichzeitig wolle sich der Rekordmeister im Falle eines Abgangs aber gegen eine niedrige Ablösesumme eine hohe Weiterverkaufsbeteiligung oder eine Rückkaufoption sichern, um Licina künftig womöglich wieder nach München zurückholen zu können.
In der laufenden Saison stand Licina für die Bayern-Reserve 16-mal auf dem Platz, erzielte ein Tor und bereitete fünf weitere Treffer vor. In der Youth League erzielte er in vier Spielen ein Tor und lieferte einen Assist. Seit 2015 gehört er zum Nachwuchs des FC Bayern.
Die Leistungsdaten von Adin Licina in der Saison 2025/26
- Spiele: 20
- Tore: 2
- Vorlagen: 6
- Einsatzminuten: 1.353