Er will wohl unbedingt wechseln: Verliert der FC Bayern München ein DFB-Talent an Topklub?

Dem Bericht zufolge visieren die Rossoneri bereits im Januar einen Transfer des 18-jährigen Flügelspielers an.

Die Zahl der Interessenten an Licina steigt immer weiter: Neben Milan sollen auch Inter Mailand, Juventus Turin, Sporting Lissabon und Real Sociedad den deutschen U19-Nationalspieler beobachten. In Deutschland gelten unter anderem der FC Augsburg, Borussia Dortmund sowie mehrere Zweitligisten als interessiert.

Licina selbst möchte laut der Bild den FC Bayern im Sommer aufgrund mangelnder Perspektiven verlassen. Unter Trainer Vincent Kompany spielt er bislang überhaupt keine Rolle und wurde auch noch nicht in den Profikader berufen. Stattdessen kommt er für die Reservemannschaft in der Regionalliga sowie in der U19 der Youth League zum Einsatz.