Er weinte nach dem Spiel! Historische Premiere in der Champions League bei dramatischem Aus von Eintracht Frankfurt

Der Innenverteidiger avancierte zum ersten aserbaidschanischen Torschützen in der Historie der Königsklasse. Nach Abpfiff war bei Mustafazade und seiner Mannschaft kein Halten mehr. Der Matchwinner weinte vor Freude, als seine Teamkollegen auf ihn zu rannten und ihn herzten.

Dabei hatte die Eintracht wenige Minuten zuvor noch gejubelt, als Fares Chaibi in Minute 78 einen Elfmeter zur zwischenzeitlicher 2:1-Führung verwandelt hatte. Doch die Freude hielt nur kurz an. Camilo Duran, der auch das 1:0 erzielt hatte, glich nur zwei Minuten später aus. Mustafazades goldener Treffer folgte in der Nachspielzeit (90.+4.).