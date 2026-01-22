Für Eintracht Frankfurt ist das Ausscheiden in der Champions League schon jetzt besiegelt. Beim Gegner aus Aserbaidschan flossen anschließend Tränen. In einer wilden Schlussphase hatte Qarabag Agdam das Schlusswort. Bahlul Mustafazade erzielte den entscheidenden Treffer zum 3:2 - und trug sich damit in die Geschichtsbücher ein.
Er weinte nach dem Spiel! Historische Premiere in der Champions League bei dramatischem Aus von Eintracht Frankfurt
Siegtreffer gegen Frankfurt: Mustafazade weinte vor Freude
Der Innenverteidiger avancierte zum ersten aserbaidschanischen Torschützen in der Historie der Königsklasse. Nach Abpfiff war bei Mustafazade und seiner Mannschaft kein Halten mehr. Der Matchwinner weinte vor Freude, als seine Teamkollegen auf ihn zu rannten und ihn herzten.
Dabei hatte die Eintracht wenige Minuten zuvor noch gejubelt, als Fares Chaibi in Minute 78 einen Elfmeter zur zwischenzeitlicher 2:1-Führung verwandelt hatte. Doch die Freude hielt nur kurz an. Camilo Duran, der auch das 1:0 erzielt hatte, glich nur zwei Minuten später aus. Mustafazades goldener Treffer folgte in der Nachspielzeit (90.+4.).
Qarabag: Endspiel gegen den FC Liverpool
Für Frankfurt ist die Champions-League-Reise damit schon einen Spieltag vor Schluss beendet. Mit nur vier Punkten und einem Torverhältnis von 10:19 aus sieben Partien haben die Hessen keine Chance mehr, die Playoffs zu erreichen. Nur drei Vereine stehen in der Tabelle schlechter da (Slavia Prag, FC Villarreal, Kairat Almaty).
Qarabag kann die Zwischenrunde dagegen noch erreichen. Mit zehn Zählern auf dem Konto steht aktuell Platz 18 zu Buche. In der kommenden Woche kommt es allerdings zum Duell mit dem FC Liverpool. Die auf Rang vier platzierten Reds benötigen mindestens ein Remis, um die Playoffs sicher zu vermeiden. Unter Umständen reicht dem englischen Meister aber auch eine Niederlage.
Die Tabelle der Champions-League-Ligaphase
Platz Mannschaft Spiele Tore Punkte 1 Arsenal FC 7 20:2 21 2 FC Bayern München 7 20:7 18 3 Real Madrid 7 19:8 15 4 Liverpool FC 7 14:8 15 5 Tottenham Hotspur 7 15:7 14 6 Paris Saint-Germain 7 20:10 13 7 Newcastle United 7 16:6 13 8 Chelsea FC 7 14:8 13 9 FC Barcelona 7 18:13 13 10 Sporting CP 7 14:9 13 11 Manchester City 7 13:9 13 12 Atlético Madrid 7 16:13 13 13 Atalanta 7 10:9 13 14 Inter Mailand 7 13:7 12 15 Juventus Turin 7 14:10 12 16 Borussia Dortmund 7 19:15 11 17 Galatasaray 7 9:9 10 18 Qarabağ FK 7 13:15 10 19 Olympique Marseille 7 11:11 9 20 Bayer Leverkusen 7 10:14 9 21 AS Monaco 7 8:14 9 22 PSV Eindhoven 7 15:14 8 23 Athletic Club 7 7:11 8 24 Olympiakos Piräus 7 8:13 8 25 SSC Neapel 7 7:12 8 26 FC Kopenhagen 7 11:17 8 27 FC Brügge 7 12:17 7 28 FK Bodø/Glimt 7 12:14 6 29 SL Benfica 7 6:10 6 30 Pafos FC 7 4:10 6 31 Union Saint-Gilloise 7 7:17 6 32 Ajax Amsterdam 7 7:19 6 33 Eintracht Frankfurt 7 10:19 4 34 Slavia Prag 7 4:15 3 35 Villarreal CF 7 5:15 1 36 FK Kairat 7 5:19 1