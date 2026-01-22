QarabagGetty
Tim Ursinus

Er weinte nach dem Spiel! Historische Premiere in der Champions League bei dramatischem Aus von Eintracht Frankfurt

Während bei Eintracht Frankfurt große Enttäuschung herrschte, gelang einem Spieler von Qarabag Agdam Historisches.

Für Eintracht Frankfurt ist das Ausscheiden in der Champions League schon jetzt besiegelt. Beim Gegner aus Aserbaidschan flossen anschließend Tränen. In einer wilden Schlussphase hatte Qarabag Agdam das Schlusswort. Bahlul Mustafazade erzielte den entscheidenden Treffer zum 3:2 - und trug sich damit in die Geschichtsbücher ein. 

  • Siegtreffer gegen Frankfurt: Mustafazade weinte vor Freude

    Der Innenverteidiger avancierte zum ersten aserbaidschanischen Torschützen in der Historie der Königsklasse. Nach Abpfiff war bei Mustafazade und seiner Mannschaft kein Halten mehr. Der Matchwinner weinte vor Freude, als seine Teamkollegen auf ihn zu rannten und ihn herzten. 

    Dabei hatte die Eintracht wenige Minuten zuvor noch gejubelt, als Fares Chaibi in Minute 78 einen Elfmeter zur zwischenzeitlicher 2:1-Führung verwandelt hatte. Doch die Freude hielt nur kurz an. Camilo Duran, der auch das 1:0 erzielt hatte, glich nur zwei Minuten später aus. Mustafazades goldener Treffer folgte in der Nachspielzeit (90.+4.).

  • Behlul Mustafazade Getty

    Qarabag: Endspiel gegen den FC Liverpool

    Für Frankfurt ist die Champions-League-Reise damit schon einen Spieltag vor Schluss beendet. Mit nur vier Punkten und einem Torverhältnis von 10:19 aus sieben Partien haben die Hessen keine Chance mehr, die Playoffs zu erreichen. Nur drei Vereine stehen in der Tabelle schlechter da (Slavia Prag, FC Villarreal, Kairat Almaty). 

    Qarabag kann die Zwischenrunde dagegen noch erreichen. Mit zehn Zählern auf dem Konto steht aktuell Platz 18 zu Buche. In der kommenden Woche kommt es allerdings zum Duell mit dem FC Liverpool. Die auf Rang vier platzierten Reds benötigen mindestens ein Remis, um die Playoffs sicher zu vermeiden. Unter Umständen reicht dem englischen Meister aber auch eine Niederlage. 

  • Die Tabelle der Champions-League-Ligaphase

    PlatzMannschaftSpieleTorePunkte
    1Arsenal FC720:221
    2FC Bayern München720:718
    3Real Madrid719:815
    4Liverpool FC714:815
    5Tottenham Hotspur715:714
    6Paris Saint-Germain720:1013
    7Newcastle United716:613
    8Chelsea FC714:813
    9FC Barcelona718:1313
    10Sporting CP714:913
    11Manchester City713:913
    12Atlético Madrid716:1313
    13Atalanta710:913
    14Inter Mailand713:712
    15Juventus Turin714:1012
    16Borussia Dortmund719:1511
    17Galatasaray79:910
    18Qarabağ FK713:1510
    19Olympique Marseille711:119
    20Bayer Leverkusen710:149
    21AS Monaco78:149
    22PSV Eindhoven715:148
    23Athletic Club77:118
    24Olympiakos Piräus78:138
    25SSC Neapel77:128
    26FC Kopenhagen711:178
    27FC Brügge712:177
    28FK Bodø/Glimt712:146
    29SL Benfica76:106
    30Pafos FC74:106
    31Union Saint-Gilloise77:176
    32Ajax Amsterdam77:196
    33Eintracht Frankfurt710:194
    34Slavia Prag74:153
    35Villarreal CF75:151
    36FK Kairat75:191
0