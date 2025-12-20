Er wechselte stattdessen zum BVB: FC Bayern beschäftigte sich offenbar mit interessantem Transfer

Sein Temperament soll den Ausschlag dafür gegeben haben, dass sich der Rekordmeister gegen ihn entschied. Stattdessen verpflichtete der FCB Jonas Urbig.

Ramaj wiederum wechselte zu Borussia Dortmund. Aktuell ist er an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Am kommenden Wochenende trifft er mit dem Abstiegskandidaten auf die Bayern.