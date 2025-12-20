FC Augsburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Justin Kraft

Er wechselte stattdessen zum BVB: FC Bayern beschäftigte sich offenbar mit interessantem Transfer

Diant Ramaj steht beim BVB unter Vertrag, ist aktuell an Heidenheim verliehen. Auch der FC Bayern hatte den Keeper einst wohl im Blick.

Der FC Bayern München beschäftigt sich seit Jahren mit einer möglichen Nachfolgelösung für Manuel Neuer. Einst soll dabei auch Diant Ramaj eine Rolle gespielt haben, wie die Bild erfahren haben will.

  • Heute steht der 24-Jährige beim BVB unter Vertrag. Die Münchner sollen jedoch interessiert gewesen sein, als er noch für Ajax spielte.

    • Werbung
  • RamajIMAGO / DeFodi Images

    Sprach Diant Ramajs Temperament gegen Wechsel zum FC Bayern?

    Sein Temperament soll den Ausschlag dafür gegeben haben, dass sich der Rekordmeister gegen ihn entschied. Stattdessen verpflichtete der FCB Jonas Urbig

    Ramaj wiederum wechselte zu Borussia Dortmund. Aktuell ist er an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Am kommenden Wochenende trifft er mit dem Abstiegskandidaten auf die Bayern.

  • Diant Ramaj: Seine bisherigen Profistationen in der Übersicht

     1. FC Heidenheim (2019 bis 2021, seit 07/2025 an FCH verliehen)16 Einsätze
    Eintracht Frankfurt (2021 bis 2023)2 Einsätze
    Ajax Amsterdam (2023 bis 2025)32 Einsätze
    Borussia Dortmund (seit 2025)0 Einsätze
    FC Kopenhagen (Februar bis Juni 2025)19 Einsätze

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Bundesliga
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH
Bayern München crest
Bayern München
FCB
0