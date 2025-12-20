Der FC Bayern München beschäftigt sich seit Jahren mit einer möglichen Nachfolgelösung für Manuel Neuer. Einst soll dabei auch Diant Ramaj eine Rolle gespielt haben, wie die Bild erfahren haben will.
Getty Images Sport
Er wechselte stattdessen zum BVB: FC Bayern beschäftigte sich offenbar mit interessantem Transfer
Heute steht der 24-Jährige beim BVB unter Vertrag. Die Münchner sollen jedoch interessiert gewesen sein, als er noch für Ajax spielte.
- IMAGO / DeFodi Images
Sprach Diant Ramajs Temperament gegen Wechsel zum FC Bayern?
Sein Temperament soll den Ausschlag dafür gegeben haben, dass sich der Rekordmeister gegen ihn entschied. Stattdessen verpflichtete der FCB Jonas Urbig.
Ramaj wiederum wechselte zu Borussia Dortmund. Aktuell ist er an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Am kommenden Wochenende trifft er mit dem Abstiegskandidaten auf die Bayern.
Diant Ramaj: Seine bisherigen Profistationen in der Übersicht
1. FC Heidenheim (2019 bis 2021, seit 07/2025 an FCH verliehen) 16 Einsätze Eintracht Frankfurt (2021 bis 2023) 2 Einsätze Ajax Amsterdam (2023 bis 2025) 32 Einsätze Borussia Dortmund (seit 2025) 0 Einsätze FC Kopenhagen (Februar bis Juni 2025) 19 Einsätze
Werbung