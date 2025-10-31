Der FC Bayern München beobachtet offenbar die Situation von Jonathan David bei Juventus Turin. Das geht aus einem Bericht der italienischen Zeitung Gazzetta dello Sport hervor.
Er wechselte erst im Sommer ablösefrei: Bayern München soll wieder ein Auge auf einen Staürmerstar geworfen haben
- Getty
WAS IST DER HINTERGRUND?
Die Münchner hatten den 25-jährigen Stürmer dem Vernehmen nach in der jüngeren Vergangenheit schon häufiger im Visier. Angeblich auch im vergangenen Sommer, ehe David ablösefrei nach Turin wechselte. Wie die Sport Bild damals berichtete, entschieden sich die Verantwortlichen um Sportvorstand Max Eberl aber bewusst gegen eine Verpflichtung.
WIE GING ES WEITER?
Stattdessen machte kurz vor dem Deadline Day Nicolas Jackson das Rennen, der anders als David flexibler in der Offensive einsetzbar ist. Nach der laufenden Saison könnten die Karten jedoch neu gemischt sein. Derzeit sieht es nicht danach aus, dass der deutsche Rekordmeister die Kaufoption für die Leihgabe des FC Chelsea zieht. Der Senegalese wusste bislang nicht wirklich zu überzeugen.
Im Falle eines Jackson-Abschieds würde in der Sturmspitze durchaus Bedarf herrschen, da Trainer Vincent Kompany dann kein Backup mehr für Harry Kane zur Verfügung stehen würde. Ob David in Kauf nehmen würde, hinter dem Engländer auf wenig Spielzeit zu kommen, ist derweil fraglich.
- Getty Images Sport
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Schließlich kommt der Kanadier aktuell auch bei Juve kaum zum Zug, weshalb die Gazzetta dello Sport auch ein Leihgeschäft im Winter ins Spiel bringt. Ein Modell, das für die Münchner angesichts der Optionen in der Offensive - Jamal Musiala dürfte zudem bald zurückkehren - nicht in Frage kommen würde. Neben den Bayern soll aber auch Tottenham Hotspur Interesse an David zeigen.
David kommt in der laufenden Spielzeit bisher nur auf etwas mehr als die Hälfte der möglichen Spielzeit. In elf Pflichtspielen steuerte er je ein Tor und Assist bei. Den Vorzug bekamen bislang Dusan Vlahovic und Lois Openda. Ob sich seine Situation unter dem neuen Juve-Trainer Luciano Spalletti ändert, bleibt abzuwarten.
WUSSTEST DU?
Interessant: Auch Vlahovic wurde zuletzt mit den Bayern in Verbindung gebracht. Der Serbe wäre im Sommer ablösefrei zu haben, während Davids Vertrag noch bis 2030 läuft.