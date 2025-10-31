Er wechselte erst im Sommer ablösefrei: Bayern München soll wieder ein Auge auf einen Staürmerstar geworfen haben

Stattdessen machte kurz vor dem Deadline Day Nicolas Jackson das Rennen, der anders als David flexibler in der Offensive einsetzbar ist. Nach der laufenden Saison könnten die Karten jedoch neu gemischt sein. Derzeit sieht es nicht danach aus, dass der deutsche Rekordmeister die Kaufoption für die Leihgabe des FC Chelsea zieht. Der Senegalese wusste bislang nicht wirklich zu überzeugen.

Im Falle eines Jackson-Abschieds würde in der Sturmspitze durchaus Bedarf herrschen, da Trainer Vincent Kompany dann kein Backup mehr für Harry Kane zur Verfügung stehen würde. Ob David in Kauf nehmen würde, hinter dem Engländer auf wenig Spielzeit zu kommen, ist derweil fraglich.