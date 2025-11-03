Er war seit über sieben Jahren nicht mehr dabei! Thomas Tuchel denkt wohl über spektakuläres Comeback bei England nach

Für Welbeck wäre es eine kaum noch für möglich gehaltene Rückkehr. Der Offensivmann war einst fester Bestandteil des Nationalteams und hat bereits 42 Länderspiele für England absolviert. Die letzte Nominierung liegt allerdings schon mehr als sieben Jahre zurück, im September 2018 stand Welbeck in einem Testspiel gegen die Schweiz zum bis dato letzten Mal für England auf dem Platz.

Welbeck, früher beispielsweise für Manchester United oder den FC Arsenal aktiv, spielt seit 2020 in Brighton. Beim englischen Erstligisten erlebt er aktuell seinen zweiten Frühling, bringt konstant gute Leistungen. In der laufenden Saison kam Welbeck bisher auf sechs Tore und einen Assist in zwölf Einsätzen.