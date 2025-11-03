Der englische Nationaltrainer Thomas Tuchel denkt offenbar über eine sehr überraschende Nominierung für die WM-Qualifikationsspiele Mitte November nach.
Er war seit über sieben Jahren nicht mehr dabei! Thomas Tuchel denkt wohl über spektakuläres Comeback bei England nach
WAS IST PASSIERT?
Wie Sky Sports berichtet, ist Danny Welbeck ein Kandidat für den Kader der Three Lions. Tuchel erwägt demnach, den 34-jährigen Angreifer von Brighton & Hove Albion für die Partien gegen Serbien (13. November) und in Albanien (16. November) zu berufen.
- (C)GettyImages
WAS IST DER HINTERGRUND?
Für Welbeck wäre es eine kaum noch für möglich gehaltene Rückkehr. Der Offensivmann war einst fester Bestandteil des Nationalteams und hat bereits 42 Länderspiele für England absolviert. Die letzte Nominierung liegt allerdings schon mehr als sieben Jahre zurück, im September 2018 stand Welbeck in einem Testspiel gegen die Schweiz zum bis dato letzten Mal für England auf dem Platz.
Welbeck, früher beispielsweise für Manchester United oder den FC Arsenal aktiv, spielt seit 2020 in Brighton. Beim englischen Erstligisten erlebt er aktuell seinen zweiten Frühling, bringt konstant gute Leistungen. In der laufenden Saison kam Welbeck bisher auf sechs Tore und einen Assist in zwölf Einsätzen.
WAS WURDE GESAGT?
Zuletzt hatte bereits Manchester-United- und England-Legende Rio Ferdinand für eine Rückkehr Welbecks in die englische Nationalmannschaft geworben. "Wenn morgen der WM-Kader bekanntgegeben würde, müsste Danny Welbeck dabei sein", wünschte sich der ehemalige Weltklasse-Verteidiger eine Berufung seines früheren United-Mitspielers für die Weltmeisterschaft im kommenden Sommer. Welbeck sei aktuell der zweitbeste englische Neuner hinter Bayern Münchens Harry Kane, betonte Ferdinand.
Welbeck selbst sagte nach dem 3:0-Sieg gegen Leeds am Samstag, zu dem er einen Treffer beisteuerte, bei BBC Sport über seine gute Verfassung: "Ich fühle mich gut und komme auf mehr Tore als zuvor. Da habe ich auch schon gute Leistungen gebracht, traf aber nicht so oft. Ich bin fit, fühle mich stark und fokussiere mich nur darauf, das zu beeinflussen, was ich beeinflussen kann. Der Rest ergibt sich dann von selbst."
- AFP
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Für England geht es in den abschließenden Qualifikationsspielen rein sportlich gesehen um nichts mehr, da die Three Lions im Oktober bereits den Gruppensieg eintüteten und damit als erstes europäisches Team das Ticket zur WM 2026 lösten. Alle sechs bisherigen Partien konnte das Team von Trainer Tuchel für sich entscheiden.