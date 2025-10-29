England- und Manchester-United-Legende Rio Ferdinand hat dem englischen Nationaltrainer Thomas Tuchel mit Blick auf die WM im kommenden Sommer eine überraschende Rückkehr empfohlen.
"Er kommt direkt hinter Harry Kane": Überrascht England-Trainer Thomas Tuchel bei der WM mit einem fast vergessenen Stürmer?
WAS WURDE GESAGT?
Auf seinem YouTube-Kanal Rio Ferdinand Presents sprach sich der ehemalige Weltklasseverteidiger für ein Comeback von Brightons Danny Welbeck bei den Three Lions aus. Im aktuellen Ranking englischer Mittelstürmer komme der 34-Jährige "direkt hinter Harry Kane", betonte Ferdinand. "Wenn morgen der WM-Kader bekanntgegeben würde, müsste Danny Welbeck dabei sein."
WAS IST DER HINTERGRUND?
Ferdinand kennt Welbeck aus gemeinsamen United-Zeiten, die Beiden standen 71-mal gemeinsam für die Red Devils auf dem Platz. Von den Qualitäten seines früheren Mitspielers ist Ferdinand absolut überzeugt: "Er ist erfahren und kann dir auf dem Platz unterschiedliche Dinge geben. Er kann Tiefenläufe anbieten, kann aber auch kurz kommen und als Verbindungsspieler ist außer Harry Kane niemand besser als er. Er ist ein Allround-Fußballer."
Wären die vielen Verletzungen im Verlauf seiner bisherigen Karriere nicht gewesen, hätte es für Welbeck noch deutlich höher hinausgehen können, betonte Ferdinand. Zudem warf er United vor, dass man das Eigengewächs niemals hätte abgeben dürfen. Es sei "total daneben" gewesen, Welbeck 2014 für 20 Millionen Euro Ablöse an den FC Arsenal zu verkaufen. "Ein Junge aus Manchester, der den Klub liebt, und ein toller Typ, der niemals Ärger macht. Warum verkauft man den?", wunderte sich Ferdinand.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Welbeck spielt seit 2020 in Brighton und erlebt bei dem englischen Erstligisten seinen zweiten Frühling, bringt konstant gute Leistungen. In der laufenden Saison steht der Angreifer aktuell bei fünf Toren und einem Assist in zehn Einsätzen.
"Ich würde ihn zur WM mitnehmen", unterstrich Ferdinand noch einmal. Welbeck hat bis dato 42 Länderspiele (16 Tore) für England absolviert, nahm mit der EM 2012 sowie den Weltmeisterschaften 2014 und 2018 schon an drei großen Turnieren teil. Der letzte Auftritt für sein Land liegt allerdings mehr als sieben Jahre zurück und datiert von September 2018, als er bei einem 1:0-Testspielsieg gegen die Schweiz zum Einsatz kam. Seither wurde Welbeck nicht mehr für England nominiert.
Für die anstehende WM in den USA, Mexiko und Kanada komme Tuchel an Welbeck nicht vorbei, "wenn er die Saison in seiner aktuellen Form beendet", forderte Ferdinand. "Er kann als Rotationsspieler fungieren und Harry Kane hier und da entlasten."
WIE GEHT ES WEITER?
Für die jüngsten Länderspiele hatte Tuchel als zweiten Neuner neben Bayern Münchens Kane Ollie Watkins von Aston Villa nominiert, der in der bisherigen Saison seiner Topform allerdings hinterher läuft.
Die Engländer haben das Ticket zur WM 2026 als erstes europäisches Team bereits sicher. Daher könnte Tuchel die ausstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Serbien und in Albanien im November schon mal dafür nutzen, einige Dinge mit Blick auf die Endrunde auszuprobieren.
Für Welbeck, dessen Vertrag in Brighton am Saisonende ausläuft, steht mit seinem Verein derweil am Mittwochabend das Viertrundenspiel im EFL Cup bei Ex-Klub Arsenal an. In der Premier League spielt Brighton am Samstag dann gegen Leeds United.