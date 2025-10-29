"Er kommt direkt hinter Harry Kane": Überrascht England-Trainer Thomas Tuchel bei der WM mit einem fast vergessenen Stürmer?

Ferdinand kennt Welbeck aus gemeinsamen United-Zeiten, die Beiden standen 71-mal gemeinsam für die Red Devils auf dem Platz. Von den Qualitäten seines früheren Mitspielers ist Ferdinand absolut überzeugt: "Er ist erfahren und kann dir auf dem Platz unterschiedliche Dinge geben. Er kann Tiefenläufe anbieten, kann aber auch kurz kommen und als Verbindungsspieler ist außer Harry Kane niemand besser als er. Er ist ein Allround-Fußballer."

Wären die vielen Verletzungen im Verlauf seiner bisherigen Karriere nicht gewesen, hätte es für Welbeck noch deutlich höher hinausgehen können, betonte Ferdinand. Zudem warf er United vor, dass man das Eigengewächs niemals hätte abgeben dürfen. Es sei "total daneben" gewesen, Welbeck 2014 für 20 Millionen Euro Ablöse an den FC Arsenal zu verkaufen. "Ein Junge aus Manchester, der den Klub liebt, und ein toller Typ, der niemals Ärger macht. Warum verkauft man den?", wunderte sich Ferdinand.