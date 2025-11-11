Lamine Yamal wird für die kommenden Spiele der spanischen Nationalelf gegen Georgien und die Türkei nicht berücksichtigt. Dies teilte der spanische Verband (RFEF) in einer offiziellen Stellungnahme mit.
Befremdet und überrascht! Ärzte schicken verletzten Lamine Yamal nach Hause: Schon wieder Stress zwischen FC Barcelona und spanischer Nationalmannschaft
Spanischer Fußballverband äußert "Überraschung und ihr Befremden"
"Die medizinische Abteilung des spanischen Fußballverbands RFEF möchte ihre Überraschung und ihr Befremden darüber zum Ausdruck bringen, dass sie am Montag, dem 10. November, um 13.47 Uhr, dem Tag des offiziellen Trainingsbeginns der Nationalmannschaft, erfahren hat, dass der Spieler Lamine Yamal am selben Morgen einer invasiven Radiofrequenzbehandlung zur Bekämpfung seiner Beschwerden im Schambereich unterzogen worden war", informierte der spanische Verband die Öffentlichkeit offiziell über den Zustand des Superstars. Nach einem "gestern Abend um 22.40 Uhr eingegangenen Bericht" kamen die Ärzte des spanischen Verbandes zum Schluss, dass Yamal bis zu zehn Tage Ruhe benötige. In den kommenden beiden Länderspielen gegen Georgien und die Türkei können sich die Spanier um Trainer Luis de la Fuente für die WM qualifizieren - nun eben ohne des Star des FC Barcelona. In der Tabelle steht La Furia Roja mit 12 Punkten drei Zähler vor der Türkei auf dem ersten Platz.
- Getty Images Sport
Flick echauffierte sich über Yamals Spanien-Einsätze im September
Auch wenn der RFEF in der Mitteilung Yamal "schnelle und vollständige Genesung" wünscht, kann dieser Vorgang nur als nächste Runde im schon Wochen dauernden Streit zwischen dem Verband und Barca interpretiert werden. Die abschließende Erklärung des Verbandes: "Angesichts dieser Situation und unter Berücksichtigung der Gesundheit, Sicherheit und des Wohlbefindens des Spielers hat der spanische Fußballverband beschlossen, den Sportler von der aktuellen Nominierung zu befreien."
Schon Ende September hatte Hansi Flick, Coach des FC Barcelona kritische Worte in Richtung des spanischen Verbandes geschickt. Der Barca-Trainer hatte de la Fuente und den Spanien-Verantwortlichen vorgeworfen, Lamine Yamals Fitness schlecht gemanagt zu haben. Der 18-jährige Flügelspieler wurde trotz einer Verletzung für die Länderspiele nominiert und lief dann trotz Schmerzen in den WM-Qualifikationsspielen gegen Bulgarien (4. September) und die Türkei (7. September) auf. Flick behauptete hinterher, der Teenager habe Schmerzmittel erhalten und gespielt, obwohl er nicht mehr trainieren konnte.
"Sie haben ihm Schmerzmittel gegeben und er hat dann 73 und 79 Minuten gespielt. Und zwischen den Spielen hat er nicht trainiert“, sagte der deutsche Trainer. "Das ist keine Betreuung für einen Spieler. Spanien hat die besten Spieler und die beste Nationalmannschaft, aber sie haben sich nicht um den Spieler gekümmert. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich bin sehr enttäuscht."
- Getty Images Sport
Flicks Forderung an den spanischen Verband: "Müssen auf ihn achten"
Die Vorwürfe ließen de la Fuente damals kalt. Auch vor der jetzt anstehenden Länderspielphase, für die Yamal zunächst nominiert war, appellierte Flick an den spanischen Verband. "Ich erwarte dasselbe vom Nationalteam, wenn er dort ist: dass sie sich um ihn kümmern. Er hat sich verändert, er ist viel besser, trainiert sehr gut und macht täglich Behandlung im Fitnessstudio. Er kann wieder sein bestes Niveau erreichen, ist aber noch nicht bei hundert Prozent. Wir müssen hier auf ihn achten – und auch im Nationalteam. Und ich glaube, das tun sie auch", erklärte der Barca-Coach vor dem Ligaspiel gegen Celta Vigo.
Yamal hat in dieser Saison aufgrund einer Schambeinentzündung sieben Spiele verpasst - eine chronische Verletzung, die durch einen Riss des feinen Gewebes in der Leiste oder im unteren Bauchbereich entsteht. Obwohl er in den vergangenen Wochen wieder in die Startelf zurückgekehrt ist, musste Barcelona den jungen Superstar im Großteil des Septembers ersetzen.
- AFP
Yamal reihte zuletzt bedenkliche Schlagzeilen aneinander
Neben seiner Verletzungsgeschichte sorgte Yamal zuletzt abseits des Platzes immer wieder für Wirbel. Bei den Feierlichkeiten zu seinem 18. Geburtstag im Sommer hatte er unter anderem eine Gruppe kleinwüchsiger Künstler zu Unterhaltungszwecken engagiert, worauf er von Fans, Medien und sogar einer Interessenvertretung heftige Kritik einstecken musste.
Jüngst ließ er mit Provokationen gegen Spieler von Real Madrid aufhorchen, als er im Vorfeld des Clasicos zwischen Barcelona und den Königlichen meinte, die Stars der Blancos würden sich während des Spiels immer nur beschweren und somit Schiedsrichter beeinflussen.
Flick unterstützte seinen Schützling jedoch stets und betonte: "Er ist ein fantastischer Spieler, ein fantastischer Kerl, er ist noch sehr jung, und wir werden diesen Weg weitergehen."
Weitergehen wird auch der Zoff mit dem RFEF und die unabgesprochene Behandlung Yamals könnte als Revanche der Katalanen für die langen Nationalelf-Einsätze des Stars im Oktober gesehen werden.
Lamine Yamal 2025/26: Seine Leistungsdaten im Überblick
- Spiele: 10
- Tore: 5
- Assists: 6
- Gelbe Karten: 2
- Einsatzminuten: 799