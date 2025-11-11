Auch wenn der RFEF in der Mitteilung Yamal "schnelle und vollständige Genesung" wünscht, kann dieser Vorgang nur als nächste Runde im schon Wochen dauernden Streit zwischen dem Verband und Barca interpretiert werden. Die abschließende Erklärung des Verbandes: "Angesichts dieser Situation und unter Berücksichtigung der Gesundheit, Sicherheit und des Wohlbefindens des Spielers hat der spanische Fußballverband beschlossen, den Sportler von der aktuellen Nominierung zu befreien."

Schon Ende September hatte Hansi Flick, Coach des FC Barcelona kritische Worte in Richtung des spanischen Verbandes geschickt. Der Barca-Trainer hatte de la Fuente und den Spanien-Verantwortlichen vorgeworfen, Lamine Yamals Fitness schlecht gemanagt zu haben. Der 18-jährige Flügelspieler wurde trotz einer Verletzung für die Länderspiele nominiert und lief dann trotz Schmerzen in den WM-Qualifikationsspielen gegen Bulgarien (4. September) und die Türkei (7. September) auf. Flick behauptete hinterher, der Teenager habe Schmerzmittel erhalten und gespielt, obwohl er nicht mehr trainieren konnte.

"Sie haben ihm Schmerzmittel gegeben und er hat dann 73 und 79 Minuten gespielt. Und zwischen den Spielen hat er nicht trainiert“, sagte der deutsche Trainer. "Das ist keine Betreuung für einen Spieler. Spanien hat die besten Spieler und die beste Nationalmannschaft, aber sie haben sich nicht um den Spieler gekümmert. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich bin sehr enttäuscht."