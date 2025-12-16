Er war schon zum Probetraining im Stadion! Weltklub erteilte Lennart Karl vom FC Bayern München eine Absage

Wie der Journalist im SZ-Podcast 'Und nun zum Sport' erklärte, luden die Königlichen das Talent vor siebeneinhalb Jahren zum Probetraining ein. Nicht auf einen der beliebigen Trainingsplätze, sondern ins Estadio Santiago Bernabeu.

"Er hat mit 10 Jahren bei Real Madrid vorgespielt, da gab es Trainings-Camps auf regionaler Ebene, eines in Großkrotzenburg in der Aschaffenburger Region. Von dort ist er dann weitergekommen in die nächste Runde, die in Memmingen war. Da hat er sich wieder durchgesetzt und dann wurde er eben zu Real Madrid eingeladen und durfte im altehrwürdigen Bernabeu vorspielen", sagte Leisgang.

Der Wechsel kam allerdings nicht zustande, ganz zur Freude von Karls Eltern. "Der Papa hat mir dann später gesagt, dass er sehr froh drum ist, weil er das Gefühl hatte, dass es da gar nicht so um seinen Jungen ging - sondern darum, Verträge für große Berater-Agenturen auszuhandeln. Deswegen hat sich das zerschlagen und die Familie betrauert das im Rückblick auch keinesfalls", erzählte er.