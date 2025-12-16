Lennart Karl wäre lange vor seinem Durchbruch beim FC Bayern München beinahe bei Real Madrid gelandet. Das verriet Sebastian Leisgang von der Süddeutschen Zeitung, der die Familie des 17-jährigen Shootingstars schon lange kennt.
Er war schon zum Probetraining im Stadion! Weltklub erteilte Lennart Karl vom FC Bayern München eine Absage
Real Madrid sagte Lennart Karl ab
Wie der Journalist im SZ-Podcast 'Und nun zum Sport' erklärte, luden die Königlichen das Talent vor siebeneinhalb Jahren zum Probetraining ein. Nicht auf einen der beliebigen Trainingsplätze, sondern ins Estadio Santiago Bernabeu.
"Er hat mit 10 Jahren bei Real Madrid vorgespielt, da gab es Trainings-Camps auf regionaler Ebene, eines in Großkrotzenburg in der Aschaffenburger Region. Von dort ist er dann weitergekommen in die nächste Runde, die in Memmingen war. Da hat er sich wieder durchgesetzt und dann wurde er eben zu Real Madrid eingeladen und durfte im altehrwürdigen Bernabeu vorspielen", sagte Leisgang.
Der Wechsel kam allerdings nicht zustande, ganz zur Freude von Karls Eltern. "Der Papa hat mir dann später gesagt, dass er sehr froh drum ist, weil er das Gefühl hatte, dass es da gar nicht so um seinen Jungen ging - sondern darum, Verträge für große Berater-Agenturen auszuhandeln. Deswegen hat sich das zerschlagen und die Familie betrauert das im Rückblick auch keinesfalls", erzählte er.
- Getty
Lennart Karl wechselte im Sommer 2022 zum FC Bayern
Zum Zeitpunkt der Flirt-Offensive aus Madrid, im Sommer 2018, war Karl noch Jugendspieler von Eintracht Frankfurt. Über den SV Viktoria Aschaffenburg landete er vier Jahre später in München. Schon zum Zeitpunkt seines Frankfurt-Abschieds Anfang 2022 war klar, dass er sich dem großen FC Bayern anschließen wird.
Nach 34 Toren in 31 Partien für den Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters feierte Karl bei der Klub-WM im Sommer dann sein Debüt für die FCB-Profis. Beim 10:0-Sieg über Auckland City wurde er eingewechselt. Es war der Anfang einer bis heute andauernden Erfolgsgeschichte, die womöglich sogar am Saisonende in einem WM-Ticket den nächsten Höhepunkt findet. Nach nun 21 Pflichtspielen in dieser Spielzeit steht der Offensivspieler bei sechs Toren und zwei Assists.
Bekommt Lennart Karl bald einen neuen Vertrag?
Außerdem kann sich Karl schon seine ersten Rekorde auf die Fahne schreiben. In der Champions League avancierte er sowohl zum jüngsten deutschen Torschützen als auch zum jüngsten Spieler, der in drei aufeinanderfolgenden Spielen in der Königsklasse jeweils einen Treffer erzielte.
Karl ist nach aktuellem Stand noch bis 2028 an die Münchner gebunden. An seinem 18. Geburtstag am 22. Februar verlängert sich sein Vertrag aber automatisch um ein Jahr. Doch schon bald könnte er aufgrund seiner starken Leistungen auch ein neues Arbeitspapier unterschreiben, inklusive einer Gehaltserhöhung.
Die Leistungsdaten von Lennart Karl für den FC Bayern in dieser Saison
- Spiele: 21
- Minuten: 947
- Tore: 6
- Assists: 2