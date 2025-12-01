Beim FC Barcelona herrscht in der Offensive für die kommende Saison weiterhin Unklarheit: Verlässt Robert Lewandowski den Verein? Wird der bis Saisonende ausgeliehene Marcus Rashford fest verpflichtet? Vor diesem Hintergrund haben die Katalanen bereits früh mit der Suche nach frischen Offensivkräften begonnen. Mit Antonio Nusa von RB Leipzig ist dabei wohl ein Star aus der Bundesliga auf ihr Radar geraten.
Transferhammer beim FC Barcelona? Barca beobachtet wohl einen Star aus der Bundesliga
Laut der spanischen Zeitung Sport wurde der 20-Jährige während der jüngsten Länderspielpause von Barcelona genau beobachtet. Nusa kam für die norwegische Nationalmannschaft in den beiden WM-Qualifikationssiegen gegen Estland (4:1) und Italien (4:1) zum Einsatz und erzielte gegen die Squadra Azzurra sogar ein Tor. Joao Amaral, Barcelonas neuer Leiter des Scouting-Teams und Assistent von Sportdirektor Deco, war demnach bei der Partie vor Ort, um den Leipziger genauer unter die Lupe zu nehmen - nicht das erste Mal.
Der FC Barcelona beobachtet Nusa angeblich schon seit rund 18 Monaten intensiv. Bereits vor seinem Transfer zu RB Leipzig im Sommer 2024 sollen die Katalanen mit dem Gedanken gespielt haben, das Supertalent zu verpflichten. Im vergangenen Sommer tauchten dann erneut Transfergerüchte auf.
Antonio Nusa wechselte für 21 Millionen Euro von Club Brügge zu Leipzig
Nusa wechselte für 21 Millionen Euro Ablöse von Club Brügge zu RB Leipzig, wo er sich schnell als unangefochtener Stammspieler etablierte. In der laufenden Saison gelangen dem Linksaußen in 13 Einsätzen ein Tor und eine Vorlage. Er zählt zu den vielen Gründen, warum es bei den Roten Bullen aktuell so gut läuft - nachdem man sich in der vergangenen Spielzeit nicht einmal für die Champions League qualifizieren konnte. Am vergangenen Wochenende ließ das Team mit einem torlosen Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach jedoch Punkte liegen, bleibt in der Bundesliga aber weiterhin auf dem zweiten Platz.
Nicht nur auf Vereinsebene, auch in der Nationalmannschaft läuft es für Nusa bestens. Die norwegische Auswahl um Manchester-City-Star Erling Haaland sicherte sich nach acht Siegen aus acht Spielen souverän die Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. "Es ist mehr, als ich mir je erträumt hätte", kommentierte Nusa den Erfolg der "Jahrtausendtruppe".
Für Nusa geht es vorerst aber mit RB Leipzig weiter. Am Dienstag trifft der Pokalsieger von 2022 und 2023 im Achtelfinale des DFB-Pokals auf den Zweitligisten 1. FC Magdeburg.
Antonio Nusa: Seine Leistungsdaten in der Saison 2025/26
- Spiele: 13
- Tore: 1
- Vorlagen: 1
- Gelbe Karten: 1
- Rote oder Gelb-Rote Karten: 0
- Einsatzminuten: 877