Transferhammer beim FC Barcelona? Barca beobachtet wohl einen Star aus der Bundesliga

Nusa wechselte für 21 Millionen Euro Ablöse von Club Brügge zu RB Leipzig, wo er sich schnell als unangefochtener Stammspieler etablierte. In der laufenden Saison gelangen dem Linksaußen in 13 Einsätzen ein Tor und eine Vorlage. Er zählt zu den vielen Gründen, warum es bei den Roten Bullen aktuell so gut läuft - nachdem man sich in der vergangenen Spielzeit nicht einmal für die Champions League qualifizieren konnte. Am vergangenen Wochenende ließ das Team mit einem torlosen Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach jedoch Punkte liegen, bleibt in der Bundesliga aber weiterhin auf dem zweiten Platz.

Nicht nur auf Vereinsebene, auch in der Nationalmannschaft läuft es für Nusa bestens. Die norwegische Auswahl um Manchester-City-Star Erling Haaland sicherte sich nach acht Siegen aus acht Spielen souverän die Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. "Es ist mehr, als ich mir je erträumt hätte", kommentierte Nusa den Erfolg der "Jahrtausendtruppe".

Für Nusa geht es vorerst aber mit RB Leipzig weiter. Am Dienstag trifft der Pokalsieger von 2022 und 2023 im Achtelfinale des DFB-Pokals auf den Zweitligisten 1. FC Magdeburg.