Er war der jüngste Ligue-1-Spieler des 21. Jahrhunderts! FC Bayern soll ein Supertalent aus Frankreich im Visier haben

Wie das französische Portal Foot Mercato berichtet, gehört der deutsche Rekordmeister zu einer Reihe von Klubs, die ein Auge auf den 18-jährigen U21-Nationalspieler Frankreichs geworfen haben. Neben den Bayern sind das unter anderem Real Madrid, Manchester United und Paris Saint-Germain.

Bouaddi gehört trotz seines jungen Alters bereits zum Stammpersonal bei Lille. Ende 2023 wurde er bei seinem Ligadebüt gegen Stade Brest zum jüngsten Ligue-1-Spieler des 21. Jahrhunderts.