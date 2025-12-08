Der FC Bayern München zeigt offenbar Interesse an Ayyoub Bouaddi von OSC Lille.
Er war der jüngste Ligue-1-Spieler des 21. Jahrhunderts! FC Bayern soll ein Supertalent aus Frankreich im Visier haben
Wie das französische Portal Foot Mercato berichtet, gehört der deutsche Rekordmeister zu einer Reihe von Klubs, die ein Auge auf den 18-jährigen U21-Nationalspieler Frankreichs geworfen haben. Neben den Bayern sind das unter anderem Real Madrid, Manchester United und Paris Saint-Germain.
Bouaddi gehört trotz seines jungen Alters bereits zum Stammpersonal bei Lille. Ende 2023 wurde er bei seinem Ligadebüt gegen Stade Brest zum jüngsten Ligue-1-Spieler des 21. Jahrhunderts.
- Getty Images Sport
Ayyoub Bouaddi steht in Lille bis 2029 unter Vertrag
In der laufenden Saison stand er wettbewerbsübergreifend 18-mal auf dem Platz, wobei er einen Treffer erzielen konnte.
Bei Lille verlängerte der zentrale Mittelfeldspieler erst kürzlich seinen Vertrag vorzeitig bis 2029, dem Bericht zufolge soll sich der französische Klub bezüglich eines Transfers jedoch gesprächsbereit zeigen. Als Ablösesumme sind 60 Millionen Euro im Gespräch.
Ayyoub Bouaddis Leistungsdaten als Profi in Lille
- Spiele: 72
- Tore: 0
- Assists: 4
- Gelbe Karten: 1
- Rote Karten: 1