Er war der jüngste Ligue-1-Spieler des 21. Jahrhunderts! FC Bayern soll ein Supertalent aus Frankreich im Visier haben

Ayyoub Bouaddi gilt in Lille als talentiertester Spieler seit Eden Hazard. Kein Wunder, dass die Creme de la Creme ein Auge auf den Teenager geworfen hat.

Der FC Bayern München zeigt offenbar Interesse an Ayyoub Bouaddi von OSC Lille.

  • Wie das französische Portal Foot Mercato berichtet, gehört der deutsche Rekordmeister zu einer Reihe von Klubs, die ein Auge auf den 18-jährigen U21-Nationalspieler Frankreichs geworfen haben. Neben den Bayern sind das unter anderem Real Madrid, Manchester United und Paris Saint-Germain.

    Bouaddi gehört trotz seines jungen Alters bereits zum Stammpersonal bei Lille. Ende 2023 wurde er bei seinem Ligadebüt gegen Stade Brest zum jüngsten Ligue-1-Spieler des 21. Jahrhunderts.

  • Bologna FC 1909 v LOSC Lille - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD5Getty Images Sport

    Ayyoub Bouaddi steht in Lille bis 2029 unter Vertrag

    In der laufenden Saison stand er wettbewerbsübergreifend 18-mal auf dem Platz, wobei er einen Treffer erzielen konnte.

    Bei Lille verlängerte der zentrale Mittelfeldspieler erst kürzlich seinen Vertrag vorzeitig bis 2029, dem Bericht zufolge soll sich der französische Klub bezüglich eines Transfers jedoch gesprächsbereit zeigen. Als Ablösesumme sind 60 Millionen Euro im Gespräch.

  • Ayyoub Bouaddis Leistungsdaten als Profi in Lille

    • Spiele: 72
    • Tore: 0
    • Assists: 4
    • Gelbe Karten: 1
    • Rote Karten: 1
