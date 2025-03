"Wir alle wissen, wozu er fähig ist": Bei BVB-Gegner OSC Lille begeistert das größte Talent seit Eden Hazard

Ayyoub Bouaddi ist eines der größten Talente der Ligue 1, zahlreiche internationale Top-Vereine scouten ihn.

Als Ayyoub Bouaddi am 2. Oktober 2024 gerade einmal 17 Jahre alt wurde, verbrachte er den Geburtstags-Abend damit, Lille dabei zu helfen, den Titelverteidiger Real Madrid in der Champions League mit 1:0 zu schlagen. Kurz nach dem Schlusspfiff sangen die Zuschauer im Stade Pierre-Mauroy"Joyeux Anniversaire", also "Alles Gute zum Geburtstag", für den Franzosen mit marokkanischen Wurzeln.

Der defensive Mittelfeldspieler hat bereits zahlreiche Rekorde gebrochen - und weckt damit das Interesse internationaler Top-Klubs.

Wer ist Ayyoub Bouaddi - und was macht ihn aus? Wie weit könnte er es bringen? GOAL nimmt den wohl besten jungen Spieler des OSC Lille seit Eden Hazard unter die Lupe.